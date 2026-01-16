Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »

Όσα είπε η τραγουδίστρια για τον πρώην συνεργάτη της

Δείτε όσα είπε η Μαριάντα Πιερίδη στο Breakfast@Star
Η Μαριάντα Πιερίδη σε μια κοσμική έξοδο το βράδυ της Πέμπτης έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star.

Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »

Μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στον Λάμπρο Κωνσταντάρα, λέγοντας ότι δε θα ξανασυνεργαζόταν μαζί μαζί του. «Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι και οι δυο επαγγελματίες και ξέρουν να διαχειρίζονται αυτού του είδους τις καταστάσεις. Δεν έχω επαφές με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δεν θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή. Κι εκείνος το ίδιο είπε, άρα σε αυτό ταιριάζουμε», δήλωσε. 

Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε γεννηθήκαμε όλοι με μια ουρά από χρήματα»

«Με την Ιωάννα Μαλέσκου μιλήσαμε πριν, δε θα σας πω ακριβώς τι είπαμε, πάντως είπαμε για τα παιδιά μας. Δε μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους. Λογικό δεν είναι αυτό; Το έχω πει ξανά, το ότι δε μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους, δε σημαίνει ότι έχω κάτι με τον Λάμπρο. Ούτε εκείνος πιστεύω ότι έχει κάτι μαζί μου. Απλά νιώθω ότι δεν ταιριάζουμε», πρόσθεσε.

Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »

Και συνέχισε σχολιάζοντας την αποχώρηση του Σώτη Βολάνη από νυχτερινό σχήμα: «Είναι κάποιες συνεργασίες που δεν προχωράνε και υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι που δε βγαίνουν προς τα έξω, γιατί οι καλλιτέχνες είναι διακριτικοί. Μου έχει συμβεί κι εμένα κάτι παρόμοιο και μάλιστα με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Πρέπει όμως να κρατήσω τα προσχήματα, δε θέλω να εκθέσω κανέναν. Ποτέ όμως δε φταίει ένας».

«Λύγισε» η Μαριάντα Πιερίδη στον αέρα της εκπομπής της

Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε θα ξαναέκανα μαζί του εκπομπή... »

Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2024 η Μαριάντα Πιερίδη κι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παρουσίασαν μαζί την εκπομπή Summer's Cool στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

