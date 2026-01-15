Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη, καθώς ο αγαπημένος ηθοποιός ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης επέλεξε να μοιραστεί τη δύσκολη αυτή στιγμή μέσα από τα social media, αναρτώντας φωτογραφίες της μητέρας του από το παρελθόν και συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, που ραγίζει καρδιές.

«Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα… Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική.

Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι.

Ο Μίλος σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κάτω από την ανάρτησή του, πλήθος συναδέλφων, φίλων αλλά και διαδικτυακών του ακολούθων έσπευσαν να του εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η ανάρτηση του Αιμίλιου Χειλάκη

Το 2026 μπήκε άσχημα για τον Αιμίλιο Χειλάκη, καθώς λίγο νωρίτερα είχε αποκαλύψει στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης «Cancel» ότι ταλαιπωρείται από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Για εσάς πώς μπήκε η χρονιά, αυτές τις λίγες μέρες μέχρι στιγμής;», τον ρώτησε μία ρεπόρτερ, με τον ίδιο να απαντά χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες: «Μη ρωτάς, εγώ… με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο, δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα! Πραγματικά δύσκολα, δεν πρέπει να τα συζητήσουμε».