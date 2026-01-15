Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.01.26 , 21:25 Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν ένα σοκ»
15.01.26 , 20:45 Citroën: Επιστρέφει δυναμικά στην έκθεση Rétromobile
15.01.26 , 20:42 Renault: Βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» για το 2026
15.01.26 , 20:26 Συγκίνηση στην υποδοχή του «Κίμωνα» από το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ»
15.01.26 , 20:25 Τζώρτζογλου - Μαριόλα: Βελούδινος χωρισμός μετά από 8 χρόνια σχέσης
15.01.26 , 20:22 Νέο ντοκουμέντο με τη Λόρα: Προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της
15.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Θα λύσεις τον γρίφο που έβαλε δύσκολα στον παίκτη;
15.01.26 , 19:39 Φωτιά στον Νέο Κόσμο - Στον λόφο Κυνοσάργους
15.01.26 , 19:26 Εκκρεμούν 27.000 IBAN για την επιστροφή ενοικίου!
15.01.26 , 18:56 MasterChef 10: Τρεις και σήμερα! Το νέο trailer από την πρώτη audition
15.01.26 , 18:50 Εκρήξεις στο κέντρο της Ουτρέχτης - Πληροφορίες για τραυματίες
15.01.26 , 18:38 Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
15.01.26 , 18:05 Nissan LEAF: Το αυτοκίνητο που λατρεύουν και οι γυναίκες
15.01.26 , 18:03 Τραγωδία στο Περθ: Έλληνας κινδυνεύει να μην περπατήσει μετά από ατύχημα
15.01.26 , 17:45 Τραϊάνα Ανανία: «Μου έλεγαν λόγια αγάπης και νόμιζα ότι έπαιζαν θέατρο»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Αλλάζει ξανά ο καιρός: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια
Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Γρηγοριάδης για Παπαδάκη: «Υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του!»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Άνοιξε δική του δισκογραφική εταιρεία
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Ζερόμ Καλούτα: Η καταγωγή, ο θάνατος της μητέρας του και η Eurovision
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Θωμάς Δασκαλάκης
Αιμίλιος Χειλάκης: Όσα αποκάλυψε για το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί / Βίντεο: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη, καθώς ο αγαπημένος ηθοποιός ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου την απώλεια της πολυαγαπημένης του μητέρας, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης επέλεξε να μοιραστεί τη δύσκολη αυτή στιγμή μέσα από τα social media, αναρτώντας φωτογραφίες της μητέρας του από το παρελθόν και συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, που ραγίζει καρδιές. 

Αιμίλιος Χειλάκης: «Έχω δει το όνομά μου δίπλα στη λέξη cancel»

«Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα… Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.
Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική.
Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι.
Ο Μίλος σου», έγραψε χαρακτηριστικά. 

Κάτω από την ανάρτησή του, πλήθος συναδέλφων, φίλων αλλά και διαδικτυακών του ακολούθων έσπευσαν να του εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. 

Η ανάρτηση του Αιμίλιου Χειλάκη 

Το 2026 μπήκε άσχημα για τον Αιμίλιο Χειλάκη, καθώς λίγο νωρίτερα είχε αποκαλύψει στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράστασης «Cancel» ότι ταλαιπωρείται από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Για εσάς πώς μπήκε η χρονιά, αυτές τις λίγες μέρες μέχρι στιγμής;», τον ρώτησε μία ρεπόρτερ, με τον ίδιο να απαντά χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες: «Μη ρωτάς, εγώ… με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο, δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα! Πραγματικά δύσκολα, δεν πρέπει να τα συζητήσουμε».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top