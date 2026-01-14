Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έκανε comeback στα social media μετά από ένα διάστημα απουσίας. Η παρουσιάστρια έκανε ένα Q&A και απάντησε στους followers της για θέματα της μητρότητας αλλά και της καθημερινότητάς της.

Η ίδια, μετά τον ερχομό του δεύτερου γιου της, παραμένει εκτός τηλεόρασης, παρά τις φήμες που τη θέλουν να επιστρέφει.

Μάλιστα, μέσα από φωτογραφίες αναφέρθηκε ανοιχτά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες με την υγεία της. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι από τα τέλη Νοεμβρίου η οικογένειά της ταλαιπωρήθηκε από διάφορες ιώσεις, με την ίδια να φτάνει στο σημείο να χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η καθημερινότητα με δύο παιδιά, όπως εξήγησε η ίδια, φέρνει συχνά κρυολογήματα και ασθένειες από τα σχολεία στο σπίτι.

«Από 20 Νοεμβρίου ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς με ιώσεις. Αδενοϊό, RVS (βρογχιολίτιδα) ο ένας μετά τον άλλον… Εγώ πρώτη φορά αρρώστησα τόσο βαριά. Μανούλες καταλαβαίνετε όταν πέφτει το κάστρο πώς είναι. Ευτυχώς η νέα χρονιά μας βρήκε υγιείς και ενωμένους» έγραψε.

Ακόμα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πώς κατάφερε να επαναφέρει τη φυσική της κατάσταση μετά τις δύο συνεχόμενες εγκυμοσύνες. Η παρουσιάστρια επανήλθε αμέσως στις αναλογίες της. Με πειθαρχία και συνέπεια στη διατροφή και στο πρόγραμμα γυμναστικής της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κατάφερε να χάσει τα κιλά που είχε πάρει όσο κυοφορούσε.

Τον περασμένο Ιούνιο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος βάφτισαν τον δεύτερο γιο τους, Βασίλη! Η παρουσιάστρια σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε στο Q&A, απάντησε δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον γιο της.

Σε ερώτηση διαδικτυακής της φίλης για το αν η καισαρική ήταν επίπονη, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εξήγησε πως ο γιατρός της τη βοήθησε να έχει την καλύτερη εμπειρία που θα μπορούσε να έχει, φέρνοντας με ασφάλεια στον κόσμο τα «αγγελούδια» της.

Σε άλλη ερώτηση για τον πρώτο καιρό με νεογέννητο, η απάντησή της ήταν η εξής: «Λεχώνα, πρώτη φορά μαμά, να προσπαθεί να θηλάσει και μάλιστα με σπασμένο πόδι. Ό,τι και να σου πω θα είναι λίγο».

Υπενθυμίζεται ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2022, λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο γιος τους, Βλάσσης. Τον Ιούλιο του 2024 το ζευγάρι αποκτά τον δεύτερο γιο του, Βασίλη. Σε πρόσφατες δηλώσεις, η παρουσιάστρια απάντησε για το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής της επιστροφής.

«Είμαι πολύ κοντά στο να επιστρέψω. Δεν είναι κάτι που έχω βγάλει από το πλάνο. Με έχουν προσεγγίσει και στο παρελθόν για δική μου εκπομπή, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορούσα να το κάνω. Ήταν ακόμα πολύ μικρά τα παιδιά. Όχι ότι τώρα δεν είναι, αλλά τώρα καλυτερεύουν νομίζω τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω…» είπε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο βήμα επιστροφής.