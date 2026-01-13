Hotel Amour: Επώνυμα ζευγάρια και λαμπερές εμφανίσεις στην επίσημη πρεμιέρα

Ηθοποιοί, τραγουδιστές και δημοσιογράφοι παραβρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ, χθες βράδυ.
Νίκος Κουρής: Με τον 17χρονο γιο του στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»
Πρόκειται για το μιούζικαλ σε κείμενο Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, που σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη.
Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ
Στο έργο παίζουν οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη.
Από την πρεμιέρα της καλής τους φίλης, Σμαράγδας Καρύδη, με την οποία συνεργάστηκαν στη σειρά IQ 160, δεν έλειπαν η Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου και ο Νίκος Κουρής που παρακολούθησε την παράασταση με τον γιο του. Εκεί ήταν επίσης η Δήμητρα Ματσούκα και η Εβελίνα Παπούλια.
Η θεατρική πρεμιέρα αποτέλεσε βραδινή έξοδο για αρκετά ζευγάρια. Εκεί ήταν ο Ορφέας Αυγουστίδης με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά, ο Πάνος Μουζουράκης με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Ελεονώρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και η Αντιγόνη Ψυχράμη με τον Δημήτρη Μακαλιά.
Είδαμε ακόμη, τη Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της Νίκο Κοσώνα, ο οποίος είναι ηθοποιός.
Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της υποκριτικής και της μουσικής που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός ήταν η Δανάη Παππά, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Δέσποινα Καμπούρη, η Έλλη Κοκκίνου, η Έλενα Χαραλαμπούδη, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Ελένη Κρίτα, η Ηρώ Μουκίου, η Νικολέττα Κοτσαηλίδου και ο Σπύρος Μπιμπίλας.