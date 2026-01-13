Hotel Amour: Επώνυμα ζευγάρια και λαμπερές εμφανίσεις στην επίσημη πρεμιέρα

Σμαράγδα Καρύδη: Όσα είπε στο Breakfast@Star μετά την επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ «Hotel Amour», που σκηνοθετεί

Ηθοποιοί, τραγουδιστές και δημοσιογράφοι παραβρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ, χθες βράδυ.

Eπίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρόκειται για το μιούζικαλ σε κείμενο Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, που σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη.

Εύα Νάθενα- Σμαράγδα Καρύδη- Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου- Ελένη Κρίτα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο έργο παίζουν οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου- Κατερίνα Παπουτσάκη- Ηρώ Μουκίου- Εβελίνα Παπούλια/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Από την πρεμιέρα της καλής τους φίλης, Σμαράγδας Καρύδη, με την οποία συνεργάστηκαν στη σειρά IQ 160, δεν έλειπαν η Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου και ο Νίκος Κουρής που παρακολούθησε την παράασταση με τον γιο του. Εκεί ήταν επίσης η Δήμητρα Ματσούκα και η Εβελίνα Παπούλια.

Γεωργία Κρασσά- Ορφέας Αυγουστίδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κατερίνα Γερονικολού- Γιάννης Τσιμιτσέλης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η θεατρική πρεμιέρα αποτέλεσε βραδινή έξοδο για αρκετά ζευγάρια. Εκεί ήταν ο Ορφέας Αυγουστίδης με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά, ο Πάνος Μουζουράκης με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Ελεονώρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και η Αντιγόνη Ψυχράμη με τον Δημήτρη Μακαλιά.

Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της, Νίκο Κοσώνα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Είδαμε ακόμη, τη Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της Νίκο Κοσώνα, ο οποίος είναι ηθοποιός.

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της υποκριτικής και της μουσικής που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός ήταν η Δανάη Παππά, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Δέσποινα Καμπούρη, η Έλλη Κοκκίνου, η Έλενα Χαραλαμπούδη, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Ελένη Κρίτα, η Ηρώ Μουκίου, η Νικολέττα Κοτσαηλίδου και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Δανάη Παππά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ευγενία Δημητροπούλου- Δημήτρης Γκοτσόπουλος/ NDPΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πάνος Μουζουράκης- Μέλια Κρέιλινγκ- Δωροθέα Πασχαλίδου- Μαριλού Κόζαρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Δέσποινα Καμπούρη- Έλλη Κοκκίνου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαίρη Συνατσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Έλενα Χαραλαμπούδη- Νατάσσα Μποφίλιου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Μηλιώνης- Ελεονώρα Ζουγανέλη- Γεράσιμος Ευαγγελάτος- Νίκος Συρίγος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιάννης Ζουγανέλης- Αντιγόνη Ψυχράμη-Δημήτρης Μακαλιάς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Μαραντίνης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σπύρος Μπιμπίλας- Γιώργος Παπαγεωργίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ