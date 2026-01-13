Hotel Amour: Επώνυμα ζευγάρια και λαμπερές εμφανίσεις στην επίσημη πρεμιέρα

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παράσταση που σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη

Σμαράγδα Καρύδη: Όσα είπε στο Breakfast@Star μετά την επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ «Hotel Amour», που σκηνοθετεί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ηθοποιοί, τραγουδιστές και δημοσιογράφοι παραβρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ, χθες βράδυ. 

Νίκος Κουρής: Με τον 17χρονο γιο του στην πρεμιέρα του «Hotel Amour»

Eπίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Eπίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» / NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρόκειται για το μιούζικαλ σε κείμενο Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, που σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη.

Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ

 Εύα Νάθενα- Σμαράγδα Καρύδη- Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου- Ελένη Κρίτα/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Εύα Νάθενα- Σμαράγδα Καρύδη- Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου- Ελένη Κρίτα/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο έργο παίζουν οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγκαλιά με τη μητέρα της στο θέατρο

Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου- Κατερίνα Παπουτσάκη- Ηρώ Μουκίου- Εβελίνα Παπούλια/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου- Κατερίνα Παπουτσάκη- Ηρώ Μουκίου- Εβελίνα Παπούλια/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Από την πρεμιέρα της καλής τους φίλης, Σμαράγδας Καρύδη, με την οποία συνεργάστηκαν στη σειρά IQ 160, δεν έλειπαν η Μαρούσκα Παναγιωτακοπούλου και ο Νίκος Κουρής που παρακολούθησε την παράασταση με τον γιο του. Εκεί ήταν επίσης η Δήμητρα Ματσούκα και η Εβελίνα Παπούλια. 

Γεωργία Κρασσά- Ορφέας Αυγουστίδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γεωργία Κρασσά- Ορφέας Αυγουστίδης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κατερίνα Γερονικολού- Γιάννης Τσιμιτσέλης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κατερίνα Γερονικολού- Γιάννης Τσιμιτσέλης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η θεατρική πρεμιέρα αποτέλεσε βραδινή έξοδο για αρκετά ζευγάρια. Εκεί ήταν ο Ορφέας Αυγουστίδης με τη σύζυγό του, Γεωργία Κρασσά, ο Πάνος Μουζουράκης με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Ελεονώρα Ζουγανέλη με τον Νίκο Συρίγο και η Αντιγόνη Ψυχράμη με τον Δημήτρη Μακαλιά.

Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της, Νίκο Κοσώνα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της, Νίκο Κοσώνα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Είδαμε ακόμη, τη Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της Νίκο Κοσώνα, ο οποίος είναι ηθοποιός.

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της υποκριτικής και της μουσικής που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός ήταν η Δανάη Παππά, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Δέσποινα Καμπούρη, η Έλλη Κοκκίνου, η Έλενα Χαραλαμπούδη, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Ελένη Κρίτα, η Ηρώ Μουκίου, η Νικολέττα Κοτσαηλίδου και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Δανάη Παππά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δανάη Παππά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Ευγενία Δημητροπούλου- Δημήτρης Γκοτσόπουλος/ NDPΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Ευγενία Δημητροπούλου- Δημήτρης Γκοτσόπουλος/ NDPΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πάνος Μουζουράκης- Μέλια Κρέιλινγκ- Δωροθέα Πασχαλίδου- Μαριλού Κόζαρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πάνος Μουζουράκης- Μέλια Κρέιλινγκ- Δωροθέα Πασχαλίδου- Μαριλού Κόζαρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Δέσποινα Καμπούρη- Έλλη Κοκκίνου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λάμπρος Κωνσταντάρας- Δέσποινα Καμπούρη- Έλλη Κοκκίνου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Μαίρη Συνατσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Μαίρη Συνατσάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Έλενα Χαραλαμπούδη- Νατάσσα Μποφίλιου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Έλενα Χαραλαμπούδη- Νατάσσα Μποφίλιου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Μηλιώνης- Ελεονώρα Ζουγανέλη- Γεράσιμος Ευαγγελάτος- Νίκος Συρίγος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Βασίλης Μηλιώνης- Ελεονώρα Ζουγανέλη- Γεράσιμος Ευαγγελάτος- Νίκος Συρίγος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιάννης Ζουγανέλης- Αντιγόνη Ψυχράμη-Δημήτρης Μακαλιάς/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιάννης Ζουγανέλης- Αντιγόνη Ψυχράμη-Δημήτρης Μακαλιάς/  NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Μαραντίνης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θοδωρής Μαραντίνης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 

Σπύρος Μπιμπίλας- Γιώργος Παπαγεωργίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σπύρος Μπιμπίλας- Γιώργος Παπαγεωργίου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
