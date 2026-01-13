Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγκαλιά με τη μητέρα της στο θέατρο

Μαμά και κόρη μάς χάρισαν πολύ στοργικά κλικ, ποζάροντας στον φακό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 11:53 Σκότωσε τον αδερφό και την οικογένειά του για να καλύψει τη σχέση του
13.01.26 , 11:46 Φτιάξε μόνος/ η σου ρολό κιμά γεμιστό με αυγά και μπέικον
13.01.26 , 11:40 Ενέσεις απώλειας βάρους: Τι συμβαίνει όταν τις σταματήσετε;
13.01.26 , 11:35 Άννα Βίσση για τη νέα της καλλιτεχνική στέγη: «O χώρος θα αλλάξει τελείως»
13.01.26 , 11:29 Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη
13.01.26 , 11:28 Γκάφα της ΕΡΤ: Έδειξαν επεισόδια από συναυλία του ΛΕΞ αντί για... Ιράν!
13.01.26 , 11:23 Άση Μπήλιου: Τρίτη και 13 με Σελήνη στον Σκορπιό - Ποια ζώδια επηρεάζει;
13.01.26 , 11:20 Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
13.01.26 , 11:04 Ο Τέλειος Φόνος - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο ELIART
13.01.26 , 11:01 Πανελλαδική απεργία ταξί: Τραβούν «χειρόφρενο» για 48 ώρες
13.01.26 , 10:48 Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
13.01.26 , 10:44 Κωνσταντίνος Αρτσίτας: Όσα είπε για τη Μαλέσκου και τον Κωνσταντάρα
13.01.26 , 10:36 Αννίτα Πάνια: «Η προσωπική μου ζωή αυτήν τη στιγμή είναι χωρίς τίτλο»
13.01.26 , 10:13 Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν
13.01.26 , 10:03 Νατάσσα Μποφίλιου: Η απάντηση για την ακύρωση της περιοδείας με τον Χαρούλη
Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο άνδρας που καταγράφηκε με την 16χρονη
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γρίπη και RSV: Συμπτώματα και σημάδια που πρέπει να μας ανησυχήσουν
Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε μετά την πρεμιέρα της παράστασης "Hotel Amour"/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη βρέθηκε πλήθος κόσμου το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου. Ανάμεσά τους και η μητέρα της Κατερίνας Παπουτσάκη, Μαρία Φραγκιαδάκη η οποία έδωσε το «παρών» στη σημαντική βραδιά για να απολαύσει από κοντά την κόρη της στο θεατρικό σανίδι.

Hotel Amour: Νέο μιούζικαλ Ευαγγελάτου/Καραμουρατίδη σε σκηνοθεσία Καρύδη

Μαμά και κόρη μάς χάρισαν πολύ στοργικά κλικ, ποζάροντας στον φωτογραφικό φακό.

Δες τις φωτογραφίες:

Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγκαλιά με τη μητέρα της στο θέατρο

Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγκαλιά με τη μητέρα της στο θέατρο/ NDP

Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγκαλιά με τη μητέρα της στο θέατρο

Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγκαλιά με τη μητέρα της στο θέατρο/ NDP

Η μαμά της ηθοποιού είναι συνεχώς στο πλευρό της και σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής της, όπως είναι οι θεατρικές πρεμιέρες στις οποίες έχει παραστεί ανά καιρούς. Η Κατερίνα Παπουτσάκη έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μαμά της, όπως κι εκείνη. Πριν λίγο καιρό μάλιστα, ανέβασε και selfie που την κρατάει στην αγκαλιά της.

παπουτσακη

Η Κατερίνα Παπουτσάκη διανύει μια όμορφη περίοδο στη ζωή της, καθώς τόσο τα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά της πηγαίνουν όπως ονειρεύεται. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας και στο μιούζικαλ, Hotel Amour που σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη. Ακόμα, η γνωστή ηθοποιός δεν κρύβει και τον έρωτά της με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο με τον οποίο πρόσφατα πραγματοποίησαν την πρώτη τους, επίσημη δημόσια εμφάνιση.

παπουτσακη

Κατερίνα Παπουτσάκη- Θάνος Χατζόπουλος/ NDP 
 

Τα πρώτα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τη φημολογούμενη σχέση τους έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τον περασμένο Νοέμβριο. Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Θάνος Χατζόπουλος έχουν πραγματοποιήσει αρκετές εξόδους μαζί, διακοπές σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και μικρές αποδράσεις μαζί με τα παιδιά της ηθοποιού. 

Αν και μοιράζονται στιγμιότυπα στα social media, το ζευγάρι επιλέγει να προστατεύει, όσο μπορεί, την προσωπική του ζωή. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day, η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε αναφέρει για τον Θάνο Χατζόπουλο ότι: «Όλα είναι καλά και είμαι καλά. Δεν μου αρέσει να υπεραναλύω αυτά τα πράγματα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
 |
HOTEL AMOUR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top