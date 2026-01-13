Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», σε σκηνοθεσία της Σμαράγδας Καρύδη βρέθηκε πλήθος κόσμου το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου. Ανάμεσά τους και η μητέρα της Κατερίνας Παπουτσάκη, Μαρία Φραγκιαδάκη η οποία έδωσε το «παρών» στη σημαντική βραδιά για να απολαύσει από κοντά την κόρη της στο θεατρικό σανίδι.

Μαμά και κόρη μάς χάρισαν πολύ στοργικά κλικ, ποζάροντας στον φωτογραφικό φακό.

Δες τις φωτογραφίες:

Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγκαλιά με τη μητέρα της στο θέατρο/ NDP

Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγκαλιά με τη μητέρα της στο θέατρο/ NDP

Η μαμά της ηθοποιού είναι συνεχώς στο πλευρό της και σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής της, όπως είναι οι θεατρικές πρεμιέρες στις οποίες έχει παραστεί ανά καιρούς. Η Κατερίνα Παπουτσάκη έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μαμά της, όπως κι εκείνη. Πριν λίγο καιρό μάλιστα, ανέβασε και selfie που την κρατάει στην αγκαλιά της.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη διανύει μια όμορφη περίοδο στη ζωή της, καθώς τόσο τα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά της πηγαίνουν όπως ονειρεύεται. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας και στο μιούζικαλ, Hotel Amour που σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη. Ακόμα, η γνωστή ηθοποιός δεν κρύβει και τον έρωτά της με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο με τον οποίο πρόσφατα πραγματοποίησαν την πρώτη τους, επίσημη δημόσια εμφάνιση.

Κατερίνα Παπουτσάκη- Θάνος Χατζόπουλος/ NDP



Τα πρώτα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τη φημολογούμενη σχέση τους έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τον περασμένο Νοέμβριο. Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Θάνος Χατζόπουλος έχουν πραγματοποιήσει αρκετές εξόδους μαζί, διακοπές σε Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και μικρές αποδράσεις μαζί με τα παιδιά της ηθοποιού.

Αν και μοιράζονται στιγμιότυπα στα social media, το ζευγάρι επιλέγει να προστατεύει, όσο μπορεί, την προσωπική του ζωή. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day, η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε αναφέρει για τον Θάνο Χατζόπουλο ότι: «Όλα είναι καλά και είμαι καλά. Δεν μου αρέσει να υπεραναλύω αυτά τα πράγματα».