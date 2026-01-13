Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro

Ο μουσικός τής έχει αφιερώσει τραγούδι του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.01.26 , 14:59 Εξαφάνιση Πάτρα: «Κάποιος την εξαπάτησε και την παρέσυρε στην Αθήνα»
13.01.26 , 14:54 Θοδωρής Μαραντίνης: Όσα είπε για το τέλος του γκρουπ του, των Onirama!
13.01.26 , 14:48 Η «Ανισόπεδη Ντίσκο» έγινε διαμαντένια - Η Απονομή του Pan Pan
13.01.26 , 14:44 Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν
13.01.26 , 14:44 Όμιλος VW: Κυψέλες μπαταριών made n Europe
13.01.26 , 14:32 Your Face Sounds Familiar: Επιστρέφει την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν
13.01.26 , 14:11 Eurovision 2026: «Ζαλίζει» το κόστος του εθνικού τελικού Sing for Greece
13.01.26 , 13:57 Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
13.01.26 , 13:42 Cash or Trash: Σπάνιο όργανο από τη φιλαρμονική στο δωμάτιο δημοπρασίας!
13.01.26 , 13:25 Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές - Αναλυτικά η λίστα
13.01.26 , 13:22 «Ο Hammy είναι ο γιος μας»: Έσωσαν γουρουνάκι και το πήραν σπίτι τους
13.01.26 , 13:12 Μάνος Ιωάννου: Το πάρτι - υπερπαραγωγή με καλεσμένο τον Πέτρο Φιλιππίδη
13.01.26 , 13:05 Ετεοκλής για Αντωνά: «Ύφος λες κι είσαι σταρ του Χόλιγουντ!»
13.01.26 , 13:02 Hotel Amour: Επώνυμα ζευγάρια και λαμπερές εμφανίσεις στην επίσημη πρεμιέρα
13.01.26 , 12:49 Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η μοναχοκόρη της χωρίς να το ξέρει κανείς
Μαλένα Βλοντάκη: Η πρόταση από πρακτορείο μοντέλων όταν μοίραζε φυλλάδια
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μ. Τριανταφυλλίδου : «Έπεσα από 4 μέτρα ύψος κατά τη διάρκεια της πρόβας»/ Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου διανύει μία πολύ ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή της, καθώς τόσο τα επαγγελματικά της όσο και τα προσωπικά της πηγαίνουν όπως τα ονειρευόταν.

Ορέστης Χαλκιάς-Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου -Γιώργος Μπένος

Cast Maestro: Ορέστης Χαλκιάς-Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου -Γιώργος Μπένος/ ΝDP

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Maestro, έχει βρει τον έρωτα και την προσωπική ισορροπία της στο πλευρό του μουσικού και εκπαιδευτικού Γιώργου Δούσου.

Παρότι ο ρόλος της στο Maestro τη φέρνει αντιμέτωπη με συναισθηματικά σκαμπανευάσματα και δύσκολες επιλογές, στην πραγματική ζωή η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου ζει μια σχέση με γερές βάσεις, εμπιστοσύνη και αμοιβαία αισθήματα αγάπης και σεβασμού.

Μαρίσσα και Γιώργος είναι μαζί εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, και όσοι τους γνωρίζουν, μιλούν για ένα πολύ δεμένο και αγαπημένο ζευγάρι με κοινά ενδιαφέροντα για τον πολιτισμό, τα καλλιτεχνικά και τη φύση. 

Η ηθοποιός μοιράζεται μάλιστα - σπάνια- στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της στα social media. 

Ο Γιώργος Δούσος

Ο Γιώργος Δούσος, σύντροφος της Μαρίσσας Τριανταφυλλίδου/Φωτογραφία Instagram 

To ζευγάρι λατρεύει τα ταξίδια και όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, φτιάχνει βαλίτσα και... όπου φύγει - φύγει!. Δεν τους ενδιαφέρει η προβολή, ούτε η έκθεση της προσωπικής τους ζωής. Κρατούν χαμηλούς τόνους για να διατηρούν την ηρεμία τους.

Ο Γιώργος Δούσος έχει αφιερώσει στη σύντροφό του το τραγούδι «Marisha», μια μουσική ερωτική εξομολόγηση που αποτυπώνει τα τρυφερά του συναισθήματα για εκείνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MAESTRO
 |
ΜΑΡΙΣΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top