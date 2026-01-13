Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro

Μ. Τριανταφυλλίδου : «Έπεσα από 4 μέτρα ύψος κατά τη διάρκεια της πρόβας»/ Στούντιο 4

Η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου διανύει μία πολύ ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή της, καθώς τόσο τα επαγγελματικά της όσο και τα προσωπικά της πηγαίνουν όπως τα ονειρευόταν.

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Maestro, έχει βρει τον έρωτα και την προσωπική ισορροπία της στο πλευρό του μουσικού και εκπαιδευτικού Γιώργου Δούσου.

Παρότι ο ρόλος της στο Maestro τη φέρνει αντιμέτωπη με συναισθηματικά σκαμπανευάσματα και δύσκολες επιλογές, στην πραγματική ζωή η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου ζει μια σχέση με γερές βάσεις, εμπιστοσύνη και αμοιβαία αισθήματα αγάπης και σεβασμού.

Μαρίσσα και Γιώργος είναι μαζί εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, και όσοι τους γνωρίζουν, μιλούν για ένα πολύ δεμένο και αγαπημένο ζευγάρι με κοινά ενδιαφέροντα για τον πολιτισμό, τα καλλιτεχνικά και τη φύση.

Η ηθοποιός μοιράζεται μάλιστα - σπάνια- στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της στα social media.

To ζευγάρι λατρεύει τα ταξίδια και όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, φτιάχνει βαλίτσα και... όπου φύγει - φύγει!. Δεν τους ενδιαφέρει η προβολή, ούτε η έκθεση της προσωπικής τους ζωής. Κρατούν χαμηλούς τόνους για να διατηρούν την ηρεμία τους.

Ο Γιώργος Δούσος έχει αφιερώσει στη σύντροφό του το τραγούδι «Marisha», μια μουσική ερωτική εξομολόγηση που αποτυπώνει τα τρυφερά του συναισθήματα για εκείνη.