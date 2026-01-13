Μαίρη Συνατσάκη: Η αντίδραση στις κάμερες για την Κατερίνα Καινούργιου

Στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Hotel Amour βρέθηκε η Μαίρη Συνατσάκη το βράδυ της Δευτέρας.

Η πρώην παρουσιάστρια και influencer ρωτήθηκε ξανά για την παρεξήγηση ανάμεσα σε εκείνη και την Κατερίνα Καινούργιου. Θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της, απευθύνθηκε με εμφανή ενόχληση προς τους ρεπόρτερς.

«Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρα κοιτώντας όλους σας στα μάτια. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την ιστορία. Ήρθε τον Οκτώβρη σε μια αντίστοιχη πρεμιέρα ένας συνάδελφός σας από ένα κανάλι και με ρώτησε για αυτό το unfollow. Πέρασαν τρεις μήνες κι όπου βρισκόμουν με ρωτούσαν για αυτό και απαντούσα “αφήστε το”, “εντάξει, όλα καλά”», είπε στην κάμερα του Breakfast@Star.

«Στο πλαίσιο του challenge με τον Fipster και για να ξεκαθαρίσει το τοπίο μίλησα για αυτό το σκηνικό. Αν ήθελα να πληγώσω την Κατερίνα, θα έβγαινα τότε που ήμουν έγκυος και θα έκανα ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου», υπογράμμισε.

«Θέλω να είναι πολύ καλά, να πάνε όλα μια χαρά. Δεν ήταν μια προσωπική επίθεση, μίλησα για όλη την ομάδα της. Ακούω την εξήγησή της που έχει να κάνει με την ίσως όχι και τόσο καλή συνεργασία με τον τότε αρχισυντάκτη της. Άκουσα που είπε ότι θα προτιμούσε να την είχα πάρει ένα τηλέφωνο. Αντιστοίχως, αν κι εκείνη ενοχλήθηκε, θα μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο κι όχι να βγει στον αέρα», σημείωσε η Μαίρη Συνατσάκη εμφανώς ενοχλημένη.

«Μου φαινόταν πολύ άσχημο δύο μήνες να απαντάω για αυτό. Τώρα θα την κάνω follow, δεν υπάρχει κανένας λόγος», κατέληξε με χιούμορ στις δηλώσεις της η Μαίρη Συνατσάκη.

Το unfollow και το σχόλιο της Κατερίνας Καινούργιου

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, η Μαίρη Συνατσάκη είχε αναφερθεί στο θέμα μέσα από το κανάλι του Fipster στο YouTube, εξηγώντας τους λόγους που προχώρησε στο unfollow της Κατερίνας Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”», είχε δηλώσει. Η ίδια είχε περιγράψει το ρεπορτάζ ως άβολο, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά», εξηγώντας ότι αυτή ήταν η στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στο unfollow.



Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα, αναλαμβάνοντας μέρος της ευθύνης και παραδεχόμενη ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ήταν λάθος. «Είχε δίκιο η Μαίρη. Πραγματικά, ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει», ανέφερε, περιγράφοντας το παρασκήνιο και τονίζοντας ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε τον πλήρη έλεγχο της εκπομπής.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star