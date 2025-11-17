Η Καίτη Ντάλη επιστρέφει δυναμικά με το νέο τραγούδι «Δωμάτιο 52»

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 18.11.25, 17:02
Η ιέρεια του λαϊκού μας τραγουδιού, Καίτη Ντάλη συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με την Αθηνά Καμπάκογλου και τον Γιώργο Αλτή με την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, που έχει τίτλο «Δωμάτιο 52».

Έπειτα από το ατμοσφαιρικό χασάπικο «Σπάω Δεσμά», το οποίο κυκλοφόρησε το καλοκαίρι από την Ammos Music, ήρθε η στιγμή για ένα trip hop μουσικό κομμάτι, όπου συνδιαλέγεται απρόσκοπτα με τους ήχους του ηλεκτρικού μπουζουκιού της δεκαετίας του ΄60. 

Ο «σκοτεινός» ήχος όπως αυτός διαμορφώθηκε στην βρετανική σκηνή τη δεκαετία το ΄90,  δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις μίας εκ βαθέων εξομολόγησης.

Η μοναξιά και το ανεκπλήρωτο, η έλλειψη επικοινωνίας και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, «καταγράφονται» μέσα από την ιδιαίτερη φωνή της Καίτης Ντάλη, όπου με απόλυτα φυσικό τρόπο προχωρά ερμηνευτικά σε αυτά τα μουσικά μονοπάτια, εφόσον έζησε και εργάστηκε στην Αμερική για πολλά χρόνια.

Εξάλλου δική της επιθυμία ήταν να τραγουδήσει αυτό το είδος μουσικής.

Οι δημιουργοί του τραγουδιού Αθηνά Καμπάκογλου (στίχοι), Γιώργος Αλτής (μουσική) και Γιώργος Μπουσούνης (ενορχήστρωση- πλήκτρα), «βούτηξαν» στα περιρρέοντα ακούσματα της νεότητάς τους, ήχος του Μπρίστολ της δεκαετίας του ΄90 και στα ακούσματα της παιδικής τους ηλικίας με το ηλεκτρικό μπουζούκι της δεκαετίας του ΄60 και δημιούργησαν το «Δωμάτιο 52» αφιερώνοντάς το από καρδιάς,  στην Καίτη Ντάλη με τη μοναδική πορεία και τους φανατικούς θαυμαστές. 

Το τραγούδι «Δωμάτιο 52» είναι το έκτο κατά σειρά που κυκλοφορεί και εδραιώνει την συνεργασία της δημοσιογράφου Αθηνάς Καμπάκογλου στους στίχους, με τον δεξιοτέχνη και συνθέτη Γιώργο Αλτή, με απώτερο σκοπό την κυκλοφορία ενός cd, που θα περιλαμβάνει λαϊκά τραγούδια της εποχής μας.

Η παρέα των συντελεστών με τις συναντήσεις, τις πρόβες, τις παρουσιάσεις αφιερωμάτων, τιμά το μουσικό παρελθόν μας, αλλά δημιουργεί και προτείνει νέα τραγούδια!

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε το πρώτο τους τραγούδι με τίτλο «Άτακτη γεννήθηκα» με την Δήμητρα Σταθοπούλου και έπειτα ακολούθησαν τα «Ατέλειωτα Φιλιά» με την Εύα Κανέλλη.

Η συνεργασία τους συνεχίστηκε με το τραγούδι «Του Ιούδα το φιλί» με τον Μανώλη Τοπάλη, το τραγούδι «Όλοι αγαπούν τον Γιώργο» με την Ελένη Ροδά και το «Σπάω Δεσμά» με την Καίτη Ντάλη.

ΚΑΙΤΗ ΝΤΑΛΗ
