«Αντέχω»: Η νέα δυνατή ερμηνεία του Χάρη Βαρθακούρη

Για τη σειρά «Να Μ’ Αγαπάς»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 18:29 Cash or Trash: Παγώνης και Δαράβαλης διεκδικούν ένα ξεχωριστό παζλ!
17.11.25 , 18:19 Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
17.11.25 , 18:13 Τουρκία: Νεκροί τρεις άνθρωποι- Πιθανή αιτία θανάτου ο ψεκασμός για κοριούς
17.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Μίλτος ήρθε από τη Χαλκίδα για τη Δέσποινα Μοιραράκη
17.11.25 , 17:41 Σπίτι Μου 2: Παράταση στην προθεσμία - Διεύρυνση στα εισοδηματικά κριτήρια
17.11.25 , 17:41 Μάρα Ζαχαρέα: «Το δελτίο του Star ανεβαίνει πάντα στο βάθρο»
17.11.25 , 17:24 Βορίζια: Eλεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος
17.11.25 , 17:15 Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε τη σχέση της: «Είμαι πολύ καλά»
17.11.25 , 16:48 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 17/11/2025 - 23/11/2025
17.11.25 , 16:33 Σε εξέλιξη η πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
17.11.25 , 16:25 Γερμανική «βόμβα»: «Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»
17.11.25 , 16:06 Ιερέας Youtuber: Καταγγελία Για Πάρτι Με Νεαρούς Στον Ναό
17.11.25 , 16:02 Βίντεο Από Τη Φωτιά Σε Διαμέρισμα Στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
17.11.25 , 15:57 «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»: Τα βασανιστήρια της Μαρίας
17.11.25 , 15:51 Φάρμα: Ένας απρόσμενος τραυματισμός διακόπτει απότομα τον αγώνα
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Απάτη καζίνο: Τι απαντά η Βρισιήδα Ανδριώτου για την κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Φάρμα - Sneak Preview: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει, αλλά δεν την πιστεύουν!
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Βαρθακούρης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χάρης Βαρθακούρης ερμηνεύει το «Αντέχω», ένα τραγούδι γραμμένο από τον Νίκο Τερζή και τον Γιάννη Κότσιρα που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen και «ντύνει» σκηνές της σειράς «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha. 

Το «Αντέχω» είναι ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι με μια ερμηνεία ψυχής από τον Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος επανέρχεται δισκογραφικά με μια δυνατή σύνθεση από τον Νίκο Τερζή και συναισθηματικούς στίχους από τον Γιάννη Κότσιρα. 

Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη: Η κοινή έξοδος που τράβηξε όλα τα βλέμματα

Το «Αντέχω» είναι ένα από τα τραγούδια για τη σειρά «Να Μ’ Αγαπάς» που υπογράφουν ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν γράψει πολυεπιτυχημένα τηλεοπτικά soundtracks φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής στην ελληνική τηλεόραση.

Η σειρά «Να Μ’ Αγαπάς», σε σενάριο Γιώργου Μακρή και σκηνοθεσία Γιώργου Παπαβασιλείου, με εξαιρετικό καστ ηθοποιών, μεταδίδεται από τον Alpha από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 20:00.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
XΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
 |
ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
 |
ΑΝΤΕΧΩ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top