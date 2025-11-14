Lady Gaga: «Έκανα το "A Star Is Born" υπό την επίδραση λιθίου»

H εξομολόγηση για το ψυχωσικό επεισόδιο & τη νοσηλεία της

Πηγή: Πληροφορίες από nypost.com
Lady Gaga: Εξομολογήθηκε ότι νοσηλεύτηκε για προβλήματα ψυχικής υγείας/ Βίντεο ΕΡΤ

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Lady Gaga, η οποία εξομολογήθηκε ότι χρειάστηκε να πάρει φαρμακευτική αγωγή για να διαχειριστεί τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε. Μίλησε ανοιχτά για ψυχωσικό επεισόδιο, ενώ αποκάλυψε πως στα γυρίσματα της ταινίας «Α Star is Born», ήταν υπό την επίδραση λιθίου, το οποίο χορηγείται κυρίως στη διαχείριση της διπολικής διαταραχής.

Στην πρεμιέρα της ταινίας  "A Star Is Born" στο Λονδίνο/ Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

Στην πρεμιέρα της ταινίας  "A Star Is Born" στο Λονδίνο/ Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

«Έκανα το "A Star Is Born" υπό την επίδραση λιθίου», δήλωσε η 39χρονη βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Rolling Stone», που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025.

H Lady Gga με  το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Shallow»/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

H Lady Gga με  το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Shallow»/ Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

Το λίθιο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της μανίας που αποτελεί μέρος της διπολικής διαταραχής, αναφέρει η κλινική Mayo, καθώς και για τη μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των μανιακών επεισοδίων. Η Gaga, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στη διάγνωση της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Λίγο αφότου η ίδια και ο συμπρωταγωνιστής της Bradley Cooper ολοκλήρωσαν τα γυρίσματα της ταινίας το 2018, η Gaga ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία της. Η περιοδεία διήρκεσε από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018 και τότε υπέστη ψυχωσικό επεισόδιο.

Lady Gaga και Bradley Cooper στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το 2018 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Lady Gaga και Bradley Cooper στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το 2018 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

«Μια μέρα η αδερφή μου μου είπε: "Δεν βλέπω πια την αδερφή μου". Και ακύρωσα την περιοδεία. Μια μέρα πήγα στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα. Χρειαζόμουν να κάνω ένα διάλειμμα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα... Κατέρρευσα εντελώς. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Υπήρχε μια εποχή που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω καλύτερα», εξομολογήθηκε η Lady Gaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Η Lady Gaga έλαβε την ψυχολογική βοήθεια που χρειαζόταν κι ένιωθε καλύτερα όταν το "A Star Is Born" έλαβε οκτώ υποψηφιότητες στα 91α Βραβεία Όσκαρ το 2019. Στη συνέχεια κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Shallow».

«Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή», παραδέχτηκε η Gaga. «Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά ξέρουμε πώς μπορεί να πάει αυτό», συμπλήρωσε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Η δημιουργός της επιτυχίας «Born This Way» θεωρεί πλέον τον εαυτό της έναν «υγιή, ολοκληρωμένο άνθρωπο» και επισημαίνει ότι κατάφερε να φτάσει ως εκεί στον αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky.

Lady Gaga: Αποκάλυψε κατά λάθος τον αρραβώνα της με τον Μάικλ Πολάνσκι!

Lady Gaga και Michael Polansky στην πρεμιέρα της ταινίας «Joker: Folie A Deux» στο Λονδίνο, τον Σεπτέμβριο/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Lady Gaga και Michael Polansky στην πρεμιέρα της ταινίας «Joker: Folie A Deux» στο Λονδίνο, τον Σεπτέμβριο/ Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

«Το να είμαι ερωτευμένος με κάποιον που νοιάζεται για τον πραγματικό μου εαυτό έκανε πολύ μεγάλη διαφορά», είπε η Gaga. «Ήθελε να με φροντίσει. Και ποτέ δε με αγάπησαν έτσι», πρόσθεσε η Gaga για τον αρραβωνιαστικό της. «Η ζωή μου ήταν σημαντική για αυτόν. Με βοήθησε να δω ότι η ζωή μου ήταν πολύτιμη», κατέληξε.

Lady Gaga: Περιέγραψε την extreme πρόταση γάμου από τον Μάικλ Πολάνσκι

Η 39χρονη pop star και ο 42χρονος επιχειρηματίας άρχισαν να βγαίνουν, το 2020. Της έκανε πρόταση γάμου, το Απρίλιο του περασμένου έτους. Σύντομα θα παντρευτούν, είπε στο περιοδικό, χωρίς ακόμη να έχουν προγραμματίσει την ημερομηνία του γάμου τους. 

LADY GAGA
 |
ΛΙΘΙΟ
 |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 |
ΨΥΧΩΣΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
 |
A STAR IS BORN
 |
BRADLEY COOPER
 |
MICHAEL POLANSKY
