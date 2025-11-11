Τζένη Θεωνά: «Λιώνει» στην αγκαλιά του γιου της

Το τρυφερό βίντεο που ανήρτησε στο Instagram

11.11.25 , 18:50 Τζένη Θεωνά: «Λιώνει» στην αγκαλιά του γιου της
Δήμος Αναστασιάδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση του δεύτερου γιου του με την Τζένη Θεωνά
Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης διανύουν μία από τις πιο όμορφες και γαλήνιες περιόδους της ζωής τους, καθώς πριν από λίγο καιρό υποδέχθηκαν στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους. Το ζευγάρι, που μετρά ήδη αρκετά χρόνια κοινής πορείας, έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια και απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητα με τα δύο παιδιά του, γεμάτη χαμόγελα, αγάπη και στιγμές τρυφερότητας.

Τζένη Θεωνά: Οι πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράζεται συχνά με τους followers της μικρές πινελιές από την προσωπική της ζωή — στιγμές που αποπνέουν οικογενειακή ευτυχία και ισορροπία. Η Τζένη Θεωνά δε διστάζει να δείχνει το πιο αληθινό και ανθρώπινο πρόσωπό της, μακριά από τη λάμψη της τηλεόρασης. Στα stories και τις αναρτήσεις της στο Instagram, συχνά μιλά για τη μητρότητα, τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν και τις δυσκολίες αλλά και τις απλές χαρές της καθημερινότητας με δύο μικρά παιδιά στο σπίτι.

Τζένη Θεωνά: «Λιώνει» στην αγκαλιά του γιου της

Αυτή τη φορά, η Τζένη Θεωνά επέλεξε να δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο, μέσα από το οποίο μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές κάθε μητέρας: εκείνη που κρατά το μωρό της στην αγκαλιά της. Στο βίντεο, η ηθοποιός φαίνεται να κρατά με στοργή τον δεύτερο γιο της, ο οποίος κοιμάται ήσυχος πάνω της, ενώ το πρόσωπό της φωτίζεται από ένα αυθόρμητο, γεμάτο αγάπη χαμόγελο.

Η τρυφερότητα της στιγμής συγκίνησε τους followers της, που έσπευσαν να της κάνουν «αντιδράσεις» και να της στείλουν τις ευχές τους για την οικογένειά της.

Η ίδια η Τζένη έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η μητρότητα την έχει αλλάξει σε βάθος, δίνοντάς της νέα προτεραιότητα στη ζωή και διαφορετική οπτική στα πράγματα. Παρόλο που συνδυάζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τον ρόλο της μητέρας, φροντίζει πάντα να αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της, θεωρώντας την το σημαντικότερο «έργο» της ζωής της.

Ο Δήμος Αναστασιάδης, από την πλευρά του, στηρίζει απόλυτα τη σύντροφό του και είναι ένας παρών και ενεργός πατέρας, συμμετέχοντας σε κάθε πτυχή της ανατροφής των παιδιών τους. 

Το νέο μέλος της οικογένειας που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, ήρθε να συμπληρώσει την ευτυχία τους και να γεμίσει το σπίτι τους με ακόμα περισσότερη ζωή. 

Δες στιγμιότυπο από το βίντεο της Τζένης Θεωνά, στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της τον δεύτερο γιο της:

θεωνά

ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
