Η Λένα Ζευγαρά επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για ανεπανάληπτες βραδιές

Η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου θα μας διασκεδάζει σε ανεπανάληπτες βραδιές γεμάτες πάθος & συναίσθημα στη σκηνή του VOGCLUB THESSALONIKI.

Με τη χαρακτηριστική λαϊκή φωνή της & τις εξαιρετικές ερμηνείες της, η Λένα επιστρέφει στην πόλη που ξεκίνησε, για να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες αλλά και τα νέα της τραγούδια «Παυσίπονα», «Έτσι Κοίταζες Εμένα» , «Να Πείτε στο Παιδί» που έχουν ήδη ξεχωρίσει ενώ για πρώτη φορά θα παρουσιάσει επί σκηνής το νέο της τραγούδι «Μείνε απόψε εδώ» που μόλις κυκλοφόρησε σε μουσική και στίχους Φοίβου!

Μαζί της η Χριστίνα Μηλιού, μία από τις αγαπητές τραγουδίστριες της γενιάς της, με ιδιαίτερη χροιά, σαγηνευτική παρουσία και θετική ενέργεια, που έχει γράψει τη δική της αξιόλογη μουσική πορεία με επιτυχημένα τραγούδια και εμφανίσεις.



Μαζί & ο Λευτέρης Κρίκης, ένας τάχιστα ανερχόμενος καλλιτέχνης με εντυπωσιακές φωνητικές ικανότητες που σίγουρα θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον.

Συμμετέχουν η Johanna & ο Δημήτρης Μαχαίρας.

Από 14 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή & Σάββατο για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων στο πιο σύγχρονο χώρο διασκέδασης στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη!

