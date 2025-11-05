Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Αναδιώτη: Πέθανε ο πατέρας του

Ν. Αναδιώτης: «Πλέον σκέφτομαι τον τρόπο που θα πω κάτι, αλλά εξακολουθώ να υπερασπίζομαι τα πιστεύω μου»/ Happy Day

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Νίκος Αναδιώτης, καθώς έχασε τον πολυαγαπημένο πατέρα του. Η κηδεία του Σπύρου Αναδιώτη θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 5/11/2025, στις 3.30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

Ο Σπύρος Αναδιώτης, Ιατρός-Ακτινολόγος, υπήρξε εξαίρετος επιστήμονας, προσιτός και αγαπητός σε όλους. Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, οι δωρεές χρημάτων στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο γνωστός ηθοποιός έχει πολλές φορές μιλήσει δημόσια για την αγάπη του στην οικογένεια και την ιδιαίτερη πίστη που έχει στον οικογενειακό θεσμό.

«Προσωπικά, προσπαθώ να είµαι κοντά στα παιδιά µου και την οικογένειά µου και να τους προστατεύω. Όµως, πρέπει να νοιάζοµαι και για τον κόσµο στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά µου, επειδή δεν θα είµαι δίπλα τους κάθε στιγµή και λεπτό. Ας κάνω όσα µπορώ και τα υπόλοιπα τα αφήνω στον Θεό», είχε δηλώσει ο Νίκος Αναδιώτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Secret.