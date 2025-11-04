Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με πετσέτα στα μαλλιά

Η παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά εικόνες από την καθημερινότητά της

Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί να έχει απομακρυνθεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα, ωστόσο η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να διατηρεί στενή επαφή με το κοινό της μέσα από τα social media. Η παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά εικόνες από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή της.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελένη έχει αλλάξει σελίδα, επιλέγοντας έναν πιο ήρεμο και οικογενειακό ρυθμό ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πρόσφατα, ταξίδεψε στα Ζαγοροχώρια μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο και τα παιδιά της, απολαμβάνοντας τη φύση και τον καθαρό αέρα της Ηπείρου.

Ελένη Μενεγάκη: Για ιππασία με τον Μάκη Παντζόπουλο και τη μικρή Μαρίνα

Κατά τη διάρκεια της απόδρασης, η κόρη της, Μαρίνα, δοκίμασε ιππασία, ενώ η Ελένη δεν παρέλειψε να απαθανατίσει τις όμορφες στιγμές σε ένα οικογενειακό άλμπουμ γεμάτο χαμόγελα και γαλήνη.

Σε μία από τις νέες της αναρτήσεις, η παρουσιάστρια εμφανίζεται με πετσέτα στο κεφάλι και άψογο μακιγιάζ, γράφοντας στη λεζάντα: «Bonjour, Bonjour!». Η φωτογραφία απέσπασε χιλιάδες likes και σχόλια από τους θαυμαστές της, που δεν έκρυψαν την αγάπη τους για εκείνη.

Η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο αυτή τη νέα φάση της ζωής της — με λιγότερη τηλεόραση και περισσότερες στιγμές ουσίας δίπλα στους ανθρώπους που αγαπά.

Σε πρόσφατη μάλιστα δήλωση που της τέθηκε για να επανέλθει και πάλι στα τηλεοπτικά δρώμενα, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν μπαίνω σε αυτές τις κουβέντες».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
