Ηθοποιός της σειράς «Να μ' αγαπάς» θα γίνει μπαμπάς σε λίγες μέρες!

Η Ελισάβετ Μουτάφη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα κι έκανε μια αποκάλυψη για τον αδελφό της, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, με τον οποίο παίζουν μαζί στη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Κωνσταντίνος Μουταφτσής- Ελισάβετ Μουτάφη, το 2019/ NDP

Την ώρα που μιλούσε για τον γιο της και τη βοήθεια που έχει για το παιδί από τη μαμά της και τον αδελφό της, όταν εκείνη λείπει από το σπίτι, είπε:

«O αδελφός μου θα γίνει μπαμπάς τώρα. Είμαστε στον μήνα μας. Θα γίνω και θεία, περιμένουμε κοριτσάκι. Το λέω πρώτη φορά δημόσια αυτό. O αδελφός μου θα είναι και νονός του (σ.σ του γιου της) μαζί με την κολλητή μου. Και τη Μελίτα, τη γυναίκα του, τη μέλλουσα μαμά», αποκάλυψε η Ελισάβετ Μουτάφη.

Ελισάβετ Μουτάφη- Κωνσταντίνος Μουταφτσής- Μελίτα Ψυχογιοπούλου στο Ηρώδειο, το 2023/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τα δύο αδέλφια είναι ηθοποιοί, αν και δεν έχουν εντελώς το ίδιο επώνυμο. Η Ελισάβετ το «έκοψε» σε Μουτάφη, στα πρώτα της βήματα για να είναι πιο εύηχο το όνομά της. Ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής παίζει και στον β' κύκλο της σειράς «Σέρρες».