Νέο τραγούδι για τον Βασίλη Δήμα: «Από δω κι οι άλλες πάνε»

Ακούστε το ρυθμικό κομμάτι

«Από δω κι οι άλλες πάνε» δηλώνει ο Βασίλης Δήμας στο νέο του τραγούδι, το οποίο θα ακούγεται δυνατά από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και για κάθε Σάββατο στον νέο ανακαινισμένο χώρο του DOORS στο Κολωνάκι.

Νέο τραγούδι για τον Βασίλη Δήμα: «Από δω κι οι άλλες πάνε»

Το καινούργιο single είναι σε μουσική και στίχους του ίδιου του καλλιτέχνη και σε παραγωγή κι ενορχήστρωση του βραβευμένου με Grammy, Αντρέα Γιατράκου.

Το νέο τραγούδι-πρόταση του δημοφιλούς καλλιτέχνη έχει ρυθμό δυναμικό, που συνδυάζει στοιχεία της ανατολής, μελωδικότητα, αρμονία και ροκ ήχο.

Νέο τραγούδι για τον Βασίλη Δήμα: «Από δω κι οι άλλες πάνε»

Ο στίχος του περιγράφει το τέλος που πρέπει να δίνουμε στις σχέσεις που πονάνε.

Τα Σάββατα της Αθήνας ανήκουν στον Βασίλη Δήμα και στο μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει έργα του γνωστού τραγουδοποιού με ελληνικές και ξένες επιτυχίες του σήμερα και του χθες.

Κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ
