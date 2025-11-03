Τροχαίο ατύχημα για την Ντόρα Μακρυγιάννη - Οδηγός παραβίασε το stop

Με απρόοπτα και ταλαιπωρία ξεκίνησε η εβδομάδα για τη Ντόρα Μακρυγιάννη.

Η ηθοποιός αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου είχε ένα τροχαίο ατύχημα, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της.

Όπως ανέφερε, οδηγός άλλου οχήματος παραβίασε το stop και έπεσε πάνω της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περιμένει για ώρα την Τροχαία και την οδική βοήθεια.

Η ίδια έφτασε τελικά στη δουλειά της με καθυστέρηση δύο ωρών, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί.

Παρότι δεν έπαθε κάτι σοβαρό, η Ντόρα Μακρυγιάννη παραδέχτηκε πως ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένη από το συμβάν και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη σκέψη της γι' αυτό που της συνέβη.

«Να είναι Δευτέρα, να ξυπνάς αχάραγα για να πας για δουλειά, να σε τρακάρουν γιατί το στοπ μάλλον είναι διακοσμητικό κόκκινο στολίδι ενόψει επικείμενων Χριστουγέννων, να περιμένεις την τροχαία 1 ώρα και άλλη 1 την οδική και να κάνεις άλλη 1/5 ώρα για να φτάσεις με ταξί στη δουλειά. Και μετά από όλο αυτό πρέπει να είσαι ανθρώπινος, ευγενικός και κοινωνικά λειτουργικός για να βγει η μέρα μέχρι το βράδυ διότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν σου φταίει σε κάτι. Θα προτιμήσω την Οδύσσεια του Οδυσσέα...», έγραψε στην ανάρτησή της.