Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»

Το πρώτο ταξίδι του World Party που κατέληξε σε κρατητήριο!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 12:28 Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - Δύο νεκροί από ένοπλη επίθεση
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
01.11.25 , 10:52 Εύκολες και με λίγες θερμίδες συνταγές με κοτόπουλο
01.11.25 , 10:41 Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»
01.11.25 , 10:38 Εξάρχεια: Επίθεση των ΜΑΤ σε πολίτες - Χτύπησαν άνδρα με τεχνητό μέλος
01.11.25 , 10:02 Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι
01.11.25 , 09:05 Ford Motor Ελλάς: Κάνει το επαγγελματικό σας όπως το θέλετε
01.11.25 , 09:04 Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα
01.11.25 , 09:03 Πέντε ιστορίες κακοποίησης παιδιών που συγκλόνισαν την Ελλάδα
01.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Noεμβρίου
01.11.25 , 01:15 GNTM: Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια - «Ήξερα ότι δεν πήγε καλά σήμερα»
Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - Δύο νεκροί από ένοπλη επίθεση
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Σάκης Τανιμανίδης στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία του στην τηλεόραση, τα αγαπημένα του project και μια απρόσμενη περιπέτεια που έζησε στα πρώτα γυρίσματα του World Party.

Τανιμανίδης: «Είναι δύσκολο να καταλάβεις αν την έχεις ψωνίσει»

«Ανάμεσα σε World Party και Survivor διαλέγω με τεράστια διαφορά το World Party», τόνισε ο παρουσιαστής  στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», εξηγώντας πως εκείνη η περίοδος ήταν για εκείνον «καθαρή περιπέτεια, αυθεντική τηλεόραση και μια εμπειρία ζωής».

Μπόμπα - Τανιμανίδη: City break σε ρομαντικό προορισμό για ζευγάρια!

Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»

Στη συνέχεια αποκάλυψε το απίστευτο περιστατικό που έζησαν στο πρώτο τους ταξίδι, στη Βραζιλία. Όπως είπε, η ομάδα είχε μόλις φτάσει στο αεροδρόμιο και ετοίμαζε το πρώτο πλάνο, όταν μια γυναίκα αντέδρασε θεωρώντας ότι τη βιντεοσκοπούν χωρίς άδεια.

«Φεύγει και πάει και ενημερώνει την αστυνομία του αεροδρομίου, ότι την έγραψαν παρά τη θέλησή της. Σε λίγα λεπτά ήρθαν δύο τεράστιοι αστυνομικοί, μας ρώτησαν αν έχουμε άδεια και, φυσικά, δεν είχαμε. Ποτέ δεν είχαμε άδεια στο World Party», είπε ο Σάκης γελώντας.

Όμως τα πράγματα δεν έμειναν εκεί: «Μας είπαν ότι το να καταγράψεις με κάμερα μέσα στο αεροδρόμιο θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια και μας οδήγησαν στα κρατητήρια. Μείναμε εκεί δέκα ώρες, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει. Μας περνούσαν ανά έναν για ανάκριση. Ευτυχώς, ο πατέρας μου επικοινώνησε με τον πρόξενο της Ελλάδας στη Βραζιλία και έτσι μας άφησαν ελεύθερους».

 

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι το περιστατικό αυτό, αν και αγχωτικό, ήταν ένα από τα πιο αξέχαστα της καριέρας του. «Έτσι ξεκίνησε το World Party με ένταση, χιούμορ, απρόοπτα και πολλή αδρεναλίνη. Και τελικά, αυτή είναι η μαγεία του».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ
 |
WORLD PARTY
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top