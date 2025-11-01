Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»

Ο Σάκης Τανιμανίδης μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία του στην τηλεόραση, τα αγαπημένα του project και μια απρόσμενη περιπέτεια που έζησε στα πρώτα γυρίσματα του World Party.

«Ανάμεσα σε World Party και Survivor διαλέγω με τεράστια διαφορά το World Party», τόνισε ο παρουσιαστής στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», εξηγώντας πως εκείνη η περίοδος ήταν για εκείνον «καθαρή περιπέτεια, αυθεντική τηλεόραση και μια εμπειρία ζωής».

Στη συνέχεια αποκάλυψε το απίστευτο περιστατικό που έζησαν στο πρώτο τους ταξίδι, στη Βραζιλία. Όπως είπε, η ομάδα είχε μόλις φτάσει στο αεροδρόμιο και ετοίμαζε το πρώτο πλάνο, όταν μια γυναίκα αντέδρασε θεωρώντας ότι τη βιντεοσκοπούν χωρίς άδεια.

«Φεύγει και πάει και ενημερώνει την αστυνομία του αεροδρομίου, ότι την έγραψαν παρά τη θέλησή της. Σε λίγα λεπτά ήρθαν δύο τεράστιοι αστυνομικοί, μας ρώτησαν αν έχουμε άδεια και, φυσικά, δεν είχαμε. Ποτέ δεν είχαμε άδεια στο World Party», είπε ο Σάκης γελώντας.

Όμως τα πράγματα δεν έμειναν εκεί: «Μας είπαν ότι το να καταγράψεις με κάμερα μέσα στο αεροδρόμιο θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια και μας οδήγησαν στα κρατητήρια. Μείναμε εκεί δέκα ώρες, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει. Μας περνούσαν ανά έναν για ανάκριση. Ευτυχώς, ο πατέρας μου επικοινώνησε με τον πρόξενο της Ελλάδας στη Βραζιλία και έτσι μας άφησαν ελεύθερους».

Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε ότι το περιστατικό αυτό, αν και αγχωτικό, ήταν ένα από τα πιο αξέχαστα της καριέρας του. «Έτσι ξεκίνησε το World Party με ένταση, χιούμορ, απρόοπτα και πολλή αδρεναλίνη. Και τελικά, αυτή είναι η μαγεία του».