Θέλξη: Αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη λίγο πριν την πρεμιέρα

Σαν βόμβα έσκασε η ξαφνική αποχώρηση της Θέλξης από το πολυαναμενόμενο μουσικό σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη.

Λίγες μόλις ημέρες πριν την προγραμματισμένη πρεμιέρα στο Teatro, η τραγουδίστρια αποφάσισε να αποχωρήσει.

Μάλιστα, η επίσημη φωτογράφιση του σχήματος είχε ήδη πραγματοποιηθεί και όλα έδειχναν έτοιμα για την έναρξη των εμφανίσεων. Παρόλα αυτά, τα σχέδια φαίνεται πως άλλαξαν ξαφνικά, αφήνοντας τους συνεργάτες και το κοινό έκπληκτους.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του δημοσιογράφου Χρήστου Λυσσέα στην εκπομπή «Buongiorno», η αποχώρηση της τραγουδίστριας έγινε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Αν και οι λόγοι της αποχώρησης δεν έχουν αποσαφηνιστεί επίσημα, φαίνεται πως υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος ανέφερε: «Επικοινώνησα με το περιβάλλον της επιχείρησης και έμαθα ότι δεν συνέβη κάτι ουσιαστικά κακό, κάτι που να πείραξε τη Θέλξη. Προφανώς και κάτι έγινε, ωστόσο η επιχείρηση συνεχίζει κανονικά με την Αγγελική Ηλιάδη ως πρώτο όνομα, καθώς έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν το αρχικό πλάνο. Η Θέλξη θα ήταν “δεύτερο” όνομα. Η αντικατάσταση έγινε άμεσα».

Θέλξη - Αγγελική Ηλιάδη / Φωτογραφίες: NDP

Θέλξη - Αγγελική Ηλιάδη / Φωτογραφίες: NDP

Η Θέλξη είχε επιστρέψει πρόσφατα στη μουσική σκηνή, μετά από μια περίοδο αποχής, και η συνεργασία της με την Αγγελική Ηλιάδη φαινόταν πολλά υποσχόμενη. Η είδηση της αποχώρησής της, λοιπόν, προκάλεσε έκπληξη τόσο στους θαυμαστές της όσο και στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Παρά την ξαφνική αλλαγή, το Teatro αναμένεται να ανοίξει κανονικά τις πόρτες του με την Αγγελική Ηλιάδη στο επίκεντρο, ενώ η επιχείρηση έχει ήδη βρει την τραγουδίστρια που θα αντικαταστήσει τη Θέλξη στο σχήμα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φετινό σχήμα δεν θα περάσει απαρατήρητο — και η αποχώρηση της Θέλξης λίγο πριν την πρεμιέρα αφήνει πίσω της ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη στα παρασκήνια.

 

Διαβάστε περισσότερα:
AΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ
 |
ΘΕΛΞΗ
Follow us:

