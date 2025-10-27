Δημήτρης Πατέρας – Giorgina Clavarino: O λαμπερός γάμος στη Ρώμη

Ο Έλληνας επιχειρηματίας Δημήτρης Πατέρας και η Ιταλίδα δημοσιογράφος Giorgina Clavarino παντρεύτηκαν στην Ιταλία με διήμερο εορτασμό, 400 καλεσμένους και λαμπερό after party σε παλάτι.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε δύο ημέρες, με την πρώτη να περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό black-tie party στο ιστορικό Palazzo Aragona Gonzaga, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και για τα γυρίσματα της σειράς The Young Pope.

Ο χώρος μεταμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση με κεριά, άνθη και artful λεπτομέρειες, αποπνέοντας αέρα κλασικής ιταλικής φινέτσας.

Την επόμενη ημέρα, οι καλεσμένοι ταξίδεψαν στο Magliano Sabina, όπου ο καρδινάλιος Giambattista Re τέλεσε το μυστήριο του γάμου.

Η Giorgina Clavarino έκλεψε τις εντυπώσεις με μία archive couture δημιουργία του Valentino από τα 90s, την οποία ανανέωσε στα ατελιέ του οίκου, προσαρμόζοντάς την στο προσωπικό της στυλ.

Μετά το μυστήριο, το γαμήλιο πάρτι συνεχίστηκε στην Tenuta Santa Cristina, κτήμα που ανήκει στην οικογένεια της νύφης. Το δείπνο και το after party χαρακτηρίστηκαν από ζωντανή μουσική, χορό και θεατρική ατμόσφαιρα, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν κάθε λεπτό.

Ο γάμος του Δημήτρη Πατέρα και της Giorgina Clavarino αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς στην Ιταλία, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των περιοδικών και των μέσων.

Η Giorgina είναι Ιταλίδα δημοσιογράφος μόδας και creative consultant, γνωστή για τη συνεργασία της με τη Vogue Italia και άλλα περιοδικά υψηλής ραπτικής. Ανήκει σε ιστορική ρωμαϊκή οικογένεια και ξεχωρίζει για το εκλεπτυσμένο προσωπικό της στυλ, που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, ενώ ο Δημήτρης είναι μέλος της διάσημης ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας Πατέρα.