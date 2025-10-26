Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το μήνυμα για τον πατέρα του Δημήτρη που «έφυγε»

Φορτισμένη συναισθηματικά είναι η σημερινή ημέρα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής θέλησε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, τον γνωστό δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα τέλη Αυγούστου, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την αδερφή του Παυλίνα και τον αείμνηστο Δημήτρη Κωνσταντάρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αφορμή στάθηκε η ονομαστική εορτή του πατέρα του, που θα γιόρταζε σήμερα του Αγίου Δημητρίου. Θέλοντας να τον τιμήσει, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το παρελθόν κι έγραψε: «Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες. Εμείς φέτος πρώτη φορά δε θα γιορτάσουμε».

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ο Λάμπρος έχει αναφερθεί αρκετές φορές δημόσια στη σχέση του με τον πατέρα του, που ήταν γιος του γνωστού ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, περιγράφοντάς τη ως βαθιά δεμένη και γεμάτη αγάπη.