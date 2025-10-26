Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το μήνυμα για τον πατέρα του Δημήτρη που «έφυγε»

«Πρώτη φορά δε θα γιορτάσουμε»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην κάμερα του Happy Day
Φορτισμένη συναισθηματικά είναι η σημερινή ημέρα για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ραγίζει» καρδιές για τον θάνατο του πατέρα του

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής θέλησε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, τον γνωστό δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα τέλη Αυγούστου, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. 

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την αδερφή του Παυλίνα και τον αείμνηστο Δημήτρη Κωνσταντάρα

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την αδερφή του Παυλίνα και τον αείμνηστο Δημήτρη Κωνσταντάρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αφορμή στάθηκε η ονομαστική εορτή του πατέρα του, που θα γιόρταζε σήμερα του Αγίου Δημητρίου. Θέλοντας να τον τιμήσει, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το παρελθόν κι έγραψε: «Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες. Εμείς φέτος πρώτη φορά δε θα γιορτάσουμε». 

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινήθηκαν Σκορδά & Ουγγαρέζος με όσα είπε

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ο Λάμπρος έχει αναφερθεί αρκετές φορές δημόσια στη σχέση του με τον πατέρα του, που ήταν γιος του γνωστού ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, περιγράφοντάς τη ως βαθιά δεμένη και γεμάτη αγάπη.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
