Το «Για μας» είναι το νέο τραγούδι της Έφης Κοντού

Η Έφη Κοντού παρουσιάζει το νέο της single, με τίτλο «Για μας», που κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, που τα τελευταία χρόνια επιλέγει λίγες και προσεγμένες εμφανίσεις στη δισκογραφία, συνεργάζεται αυτή τη φορά με τον συνθέτη Γιώργο Μουκίδη, σε ένα τραγούδι που ξεχωρίζει για τη μελωδία και το συναίσθημά του.

Την ενορχήστρωση και παραγωγή υπογράφει ο Αντρέας Γιατράκος, βραβευμένος με Grammy, ενώ η ερμηνεία της Έφης Κοντού αναδεικνύει το τραγούδι με καθαρότητα και δύναμη.

Η τραγουδίστρια έχει στο ενεργητικό της σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Πασχάλης Τερζής, ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Γιάννης Πουλόπουλος.