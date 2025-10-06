Καλογεροπούλου για Σβήγκο: «Έχουμε τα παιδιά μας, ο γάμος δε μου λέει κάτι»

Στην πρωινή εκπομπή του ANT1 βρέθηκε καλεσμένη η Γιολάντα Καλογεροπούλου, η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά, Grand Hotel και μίλησε μεταξύ άλλων για τον σύντροφό της, Σταύρο Σβήγκο.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ανήκει στη νέα γενιά των πολύ ταλαντούχων κι ιδιαίτερα εμφανίσιμων ηθοποιών

«Είμαστε πολύ καλά, ναι. Έχει μπεργκεράδικο στην Αντίπαρο, πολύ καλό μπέργκερ. Ξεκίνησαν εκεί και θέλουν να επεκταθούν στα νησιά», είπε αρχικά η Γιολάντα Καλογεροπούλου, αναφερόμενη στο εγχείρημα του ηθοποιού.

Και για την σχέση με τον Σταύρο Σβήγκο, τόνισε: «Είναι όλα πολύ ωραία, όλα καλά. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο γάμου, είπε: «Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Ο γάμος δεν ήταν ποτέ στα πλάνα μου, δεν το σκεφτόμουν, δε μου λέει κάτι. Αν νιώσω ποτέ την ανάγκη να κάνω ένα πάρτι για να γιορτάσουμε κάτι, θα μπορούσα. Δεν είναι αυτή η ανάγκη τώρα. Έχουμε κι οι δύο τα παιδιά μας κι όλα ρολάρουν ωραία κι ήρεμα. Θα δούμε, δεν ξέρω».

Μια από τις αναρτήσεις της Γιολάντας Καλογεροπούλου και του Σταύρου Σβήγκου

Για την επιτυχία του ρόλου της, ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την επιτυχία του ρόλου. “Σε σιχαινόμαστε αλλά σε αγαπάμε”, μου λένε στον δρόμο. Δεν περίμενα ότι με έναν τέτοιο ρόλο θα με κοιτάζανε στον δρόμο και θα με θαυμάζανε».

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου υποδύεται την καμαριέρα «Ελένη» στη σειρά Grand Hotel

Για την κόρη της, Ηλέκτρα, η Γιολάντα Καλογεροπούλου είπε: «Η κόρη μου δε βλέπει τη σειρά, είναι τριών. Ξέρει τι δουλειά κάνω. Στην αρχή δεν μπορούσε να το καταλάβει, της εξηγώ ότι έτσι είναι η δουλειά μου. Έχει έρθει και στα γυρίσματα. Προσπαθώ να περνάμε χρόνο μαζί, όσο μπορώ. Μου λείπει αρκετά (σ.σ όταν είναι στη δουλειά)».