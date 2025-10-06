Καλογεροπούλου για Σβήγκο: «Έχουμε τα παιδιά μας, ο γάμος δε μου λέει κάτι»

Οσα είπε η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στο Grand Hotel

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.25 , 17:14 Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις
06.10.25 , 17:03 Όλα όσα δεν ξέρουμε για την Ιουλία Καραπατάκη
06.10.25 , 16:57 Μαρία Καρυστιανού: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης
06.10.25 , 16:52 ΕΕ: Επιτήρηση των συνόρων της ΕΕ από τη Frontex και με drones
06.10.25 , 16:47 Πλαστικός Χειρουργός Τετραγώνισε Το Στήθος 30χρονης
06.10.25 , 16:28 Χρονοπούλου: Tι Λέει ο Κώστας Γιαννόπουλος Για Τις Εξελίξεις
06.10.25 , 16:25 Δροσιά: Τι Λέει Η Πρώην Σύζυγος Του Θύματος
06.10.25 , 16:23 Ένταση και εκπλήξεις στη Φάρμα: «Παγώνουν» με την ανακοίνωση Κουτσόπουλου
06.10.25 , 16:07 H oικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα
06.10.25 , 16:03 Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
06.10.25 , 15:51 Μαίρη Χρονοπούλου: Αποκαλύψεις από τη μάρτυρα «κλειδί» - Τι κατέθεσε
06.10.25 , 15:47 Πετράκης για Λιονάκη: «Οι μοναχοί όταν παίρνουν όρκο δεν έχουν οικογένεια»
06.10.25 , 15:30 Καλογεροπούλου για Σβήγκο: «Έχουμε τα παιδιά μας, ο γάμος δε μου λέει κάτι»
06.10.25 , 15:06 Ιωάννα Τούνη σε ρεπόρτερ στη Μύκονο: «Μη χαλάτε μια ωραία στιγμή»
06.10.25 , 15:03 Cash or Trash: Η εβδομάδα ξεκινάει με... πολύ & πολύτιμο παιχνίδι!
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις
Λεβεντογιάννης: Ο λόγος που δεν οδηγεί και γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Γέννησε η Τζένη Θεωνά: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Δήμος Αναστασιάδης
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
H oικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα
Καλογεροπούλου για Σβήγκο: «Έχουμε τα παιδιά μας, ο γάμος δε μου λέει κάτι»
Ιωάννα Τούνη σε ρεπόρτερ στη Μύκονο: «Μη χαλάτε μια ωραία στιγμή»
Κρήτη: Άνδρας αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια των διασωστών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 06.10.25, 15:23
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην πρωινή εκπομπή του ANT1 βρέθηκε καλεσμένη η Γιολάντα Καλογεροπούλου, η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά, Grand Hotel και μίλησε μεταξύ άλλων για τον σύντροφό της, Σταύρο Σβήγκο.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ανήκει στη νέα γενιά των πολύ ταλαντούχων κι ιδιαίτερα εμφανίσιμων ηθοποιών

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ανήκει στη νέα γενιά των πολύ ταλαντούχων κι ιδιαίτερα εμφανίσιμων ηθοποιών

«Είμαστε πολύ καλά, ναι. Έχει μπεργκεράδικο στην Αντίπαρο, πολύ καλό μπέργκερ. Ξεκίνησαν εκεί και θέλουν να επεκταθούν στα νησιά», είπε αρχικά η Γιολάντα Καλογεροπούλου, αναφερόμενη στο εγχείρημα του ηθοποιού.

Και για την σχέση με τον Σταύρο Σβήγκο, τόνισε: «Είναι όλα πολύ ωραία, όλα καλά. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί».

Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο γάμου, είπε: «Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Ο γάμος δεν ήταν ποτέ στα πλάνα μου, δεν το σκεφτόμουν, δε μου λέει κάτι. Αν νιώσω ποτέ την ανάγκη να κάνω ένα πάρτι για να γιορτάσουμε κάτι, θα μπορούσα. Δεν είναι αυτή η ανάγκη τώρα. Έχουμε κι οι δύο τα παιδιά μας κι όλα ρολάρουν ωραία κι ήρεμα. Θα δούμε, δεν ξέρω». 

Μια από τις αναρτήσεις της Γιολάντας Καλογεροπούλου και του Σταύρου Σβήγκου

Για την επιτυχία του ρόλου της, ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την επιτυχία του ρόλου. “Σε σιχαινόμαστε αλλά σε αγαπάμε”, μου λένε στον δρόμο. Δεν περίμενα ότι με έναν τέτοιο ρόλο θα με κοιτάζανε στον δρόμο και θα με θαυμάζανε». 

Σταύρος Σβήγκος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη Γιoλάντα Καλογεροπούλου

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου υποδύεται την καμαριέρα «Ελένη» στη σειρά Grand Hotel

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου υποδύεται την καμαριέρα «Ελένη» στη σειρά Grand Hotel

Για την κόρη της, Ηλέκτρα, η Γιολάντα Καλογεροπούλου είπε: «Η κόρη μου δε βλέπει τη σειρά, είναι τριών. Ξέρει τι δουλειά κάνω. Στην αρχή δεν μπορούσε να το καταλάβει, της εξηγώ ότι έτσι είναι η δουλειά μου. Έχει έρθει και στα γυρίσματα. Προσπαθώ να περνάμε χρόνο μαζί, όσο μπορώ. Μου λείπει αρκετά (σ.σ όταν είναι στη δουλειά)».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΒΗΓΚΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
GRAND HOTEL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top