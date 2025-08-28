Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα

Τα γενέθλιά της είχε χθες η Γιολάντα Καλογεροπούλου, η οποία έγινε 34 ετών και οι φίλοι, οι συνεργάτες και ο σύντροφός της της ετοίμασαν δυο τούρτες έκπληξη!

Η πρώτη ήταν στα γυρίσματα της σειράς που πρωταγωνιστεί, όπου όλοι οι ηθοποιοί της ευχήθηκαν και της τραγούδησαν το Happy Birthday!

Και το βράδυ η γνωστή ηθοποιός δέχτηκε έκπληξη την τούρτα των γενεθλίων της από τον σύντροφό της, Σταύρο Σβήγκο και την κολλητή της φίλη και κουμπάρα Χριστίνα Μπόμπα μαζί με την υπόλοιπη παρέα τους.

Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα φιλί μπροστά στην κάμερα, σε μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της σχέσης τους.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» ο Σταύρος Σβήγκος είχε μιλήσει για το ενδεχόμενο του γάμου: «Αυτά τα πράγματα δεν τα προγραμματίζεις.

Τα ζεις. Και νομίζω πως αφορούν μόνο τους ανθρώπους που τα βιώνουν. Δεν είμαι αρνητικός. Δεν αποκλείω τίποτα, ούτε έναν δεύτερο γάμο, ούτε ένα δεύτερο παιδί. Δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή μου. Ποτέ δεν λέω “ποτέ”», είχε απαντήσει ο γνωστός ηθοποιός.