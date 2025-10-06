Tina Turner: Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 67 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γιος της αείμνηστης Tina Turner, Ike Tuner Jr.
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε στο Page Six η ανιψιά της θρυλικής τραγουδίστριας, Jacqueline Bullock.
«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του ξαδέλφου μου, Άικ Τέρνερ Jr. Ήταν για μένα κάτι περισσότερο από ξάδελφος, ήταν σαν αδελφός, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια διάσημη οικογένεια», ανέφερε στη δήλωσή της.
Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο γιος της Turner πέθανε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες από νεφρική ανεπάρκεια. Ο Ike Turner Jr. πάλευε με σοβαρά καρδιακά προβλήματα εδώ και χρόνια κι η υγεία του επιδεινωνόταν εδώ και αρκετό καιρό. Πρόσφατα υπέστη επίσης εγκεφαλικό επεισόδιο.
Δεν ήταν βιολογικός γιος της «γιαγιας της Ροκ», καθώς ο σύζυγός της Ike Turner τον υιοθέτησε πριν παντρευτεί την Tina. Η σχέση του Ike Jr. με τους γονείς του, είχε πάντα σκαμπανεβάσματα. Το 2018, δήλωσε στη Daily Mail ότι δεν είχε μιλήσει με την Turner για πάνω από μια δεκαετία.
«Δεν έχω μιλήσει με τη μητέρα μου από τότε που ο Θεός ξέρει πότε -πιθανώς από το 2000-. Η μητέρα μου ζει τη ζωή της, έχει νέο σύζυγο και ζει στην Ευρώπη. Δε θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν», είχε πει.
Θυμίζουμε ότι η Tina Turner έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 83 ετών.