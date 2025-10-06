Tina Turner: Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 67 ετών

Είχαν κόψει κάθε επικοινωνία εδώ και χρόνια

Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Tina Turner είναι το The Best
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γιος της αείμνηστης Tina Turner, Ike Tuner Jr

«Κάνω έτσι, βλέπω την Τίνα Τέρνερ και της λέω “you are simply the best”»

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε στο Page Six η ανιψιά της θρυλικής τραγουδίστριας, Jacqueline Bullock.

Η Tina Turner στην Κολωνία της Γερμανίας το 2009

Η Tina Turner στην Κολωνία της Γερμανίας το 2009 /Φωτογραφία AP Photo/Hermann J. Knippertz

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του ξαδέλφου μου, Άικ Τέρνερ Jr. Ήταν για μένα κάτι περισσότερο από ξάδελφος, ήταν σαν αδελφός, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια διάσημη οικογένεια», ανέφερε στη δήλωσή της. 

Ανάρτηση του US Weekly για τον θάνατο του Ike Tuner Jr.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο γιος της Turner πέθανε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες από νεφρική ανεπάρκεια. Ο Ike Turner Jr. πάλευε με σοβαρά καρδιακά προβλήματα εδώ και χρόνια κι η υγεία του επιδεινωνόταν εδώ και αρκετό καιρό. Πρόσφατα υπέστη επίσης εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η Tina κι ο Ike Turner στη σκηνή το 1966

Η Tina κι ο Ike Turner στη σκηνή το 1966 /Φωτογραφία AP Images

Δεν ήταν βιολογικός γιος της «γιαγιας της Ροκ», καθώς ο σύζυγός της Ike Turner τον υιοθέτησε πριν παντρευτεί την Tina. Η σχέση του Ike Jr. με τους γονείς του, είχε πάντα σκαμπανεβάσματα. Το 2018, δήλωσε στη Daily Mail ότι δεν είχε μιλήσει με την Turner για πάνω από μια δεκαετία

To αντίο του Έρος Ραματσότι στην Τίνα Τέρνερ: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος»

«Δεν έχω μιλήσει με τη μητέρα μου από τότε που ο Θεός ξέρει πότε -πιθανώς από το 2000-. Η μητέρα μου ζει τη ζωή της, έχει νέο σύζυγο και ζει στην Ευρώπη. Δε θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν», είχε πει.

Tina Turner: Πέθανε ο γιος της σε ηλικία 67 ετών

Θυμίζουμε ότι η Tina Turner έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 83 ετών.

Μια από τις τεράστιες επιτυχίες της Turner, το What's Love Got To Do With It
TINA TURNER
 |
IKE TUNER JR.
