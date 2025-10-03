Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του

Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Μαρίας Μπακοδήμου για τον Δημήτρη Αργυρόπουλο στο Breakfast@Star

Μια εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε μέσω social media ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο εκδότης ανέφερε ότι είναι 16 χρόνια «καθαρός» από κάθε εξάρτηση, αλλά και ότι ο εθισμός είναι αρρώστια κι όχι επιλογή και πως η κοινωνία συχνά κρίνει άδικα αυτούς που παλεύουν.

«Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός.

Έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και αγάπη για εκείνους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό είναι το δικό μου κομμάτι.

Αυτό που είναι όλων μας, είναι το στίγμα του εθισμού. Κάθε άνθρωπος που παλεύει με τον εθισμό, κουβαλάει μαζί του όχι μόνο τον πόνο, τον φόβο, τον θυμό, τη ντροπή, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση απέναντι στον εαυτό του, αλλά και τα κακόβουλα σχόλια, την κριτική της κοινωνίας.

Στη δική μου διαδρομή το στίγμα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Στην προσπάθειά μου να το αντέξω έγινα αντιδραστικός, επιθετικός, άδικος.

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι σοβαρά.

Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν με ψυχική ασθένεια και εξαρτήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Κι όμως κανείς δεν ανοίγει κουβέντα. Την ίδια στιγμή τα συνταγογραφούμενα ψυχοτρόπα, όπως το Xanax, καταναλώνονται σε τεράστιες ποσότητες — πάνω από 10 εκατομμύρια χάπια τον μήνα.

Ο εθισμός δεν είναι επιλογή, είναι ασθένεια. Και η αποστιγματοποίηση δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση μιας ώριμης κοινωνίας. Γιατί ο πολιτισμός φαίνεται στη διαδρομή που κάνουμε, στην κάθε μέρα μας.

Όσο η κοινωνία στήνει στον τοίχο τους ανθρώπους που παλεύουν, τόσο δείχνει φόβο, μικρότητα και υποκρισία.

Σήμερα λέω ευχαριστώ στον εαυτό μου που άντεξε, και σε όσους στάθηκαν δίπλα μου όταν δεν μπορούσα να σταθώ μόνος», έγραψε.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αργυρόπουλου

«Μπήκα στις ουσίες από τα 15, 16 μου. Ήταν αλκοόλ, ήταν τα ναρκωτικά της εποχής, αλλά ποτέ δε φανταζόμουν σε αυτή την ηλικία το πώς θα με επηρεάσουν συναισθηματικά, ψυχικά ως άνθρωπο και σωματικά. Δεν τον αντιλαμβανόμουν τότε. Είχα ελλιπέστατες γνώσεις για το τι σημαίνει εθισμός.

Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Μπακοδήμου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το θέμα έγινε σε μένα μεγάλο όταν έπιασα προσωπικό πάτο. Το αποφάσισα λίγο πριν τα 40, ήμουν 39 χρονών, σχεδόν δέκα χρόνια πριν. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω φυσιολογικά, έβλεπα ότι είναι εμπόδιο στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Ξαφνικά είχε αλλάξει ο κόσμος μου, είχα “μαυρίσει” εδώ ο ίδιος…», έχει αναφέρει παλαιότερα σε συνέντευξή του στην Ελεονώρα Μελέτη ο Δημήτρης Αργυρόπουλος.