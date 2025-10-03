Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του

Όσα έγραψε ο εκδότης και πρώην σύζυγος της Μαρίας Μπακοδήμου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» για την Κική - Για εσένα;
03.10.25 , 19:33 Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του
03.10.25 , 19:12 Ο χειμώνας προ των πυλών: Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης
03.10.25 , 19:03 Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του
03.10.25 , 19:00 Γιώργος Μανίκας: Η ηλικία, ο χωρισμός και η σχέση με τη Μιράντα Πατέρα
03.10.25 , 18:49 Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος
03.10.25 , 18:47 Cash or Trash: Το γλυπτό του Γ. Λάππα κέντρισε το ενδιαφέρον των αγοραστών
03.10.25 , 18:22 Τραμπ: Διορία έως την Κυριακή στη Χαμάς αλλιώς…κόλαση!
03.10.25 , 18:09 Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση
03.10.25 , 18:05 Ford E-Transit: Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία του
03.10.25 , 18:02 ΥΠΕΘΑ: Σε κλίμα  συνεννόησης η επικοινωνία Μητσοτάκη – Δένδια
03.10.25 , 17:23 Taylor Swift: Όλες οι αναφορές της στον Travis Kelce στο νέο της άλμπουμ
03.10.25 , 17:14 Ένεζλη: «Δε γίνεται να κόβεται μια εκπομπή και να είσαι στον κόσμο σου»
03.10.25 , 17:07 Αντίθεση Ερμή - Χείρωνα: Τα ζώδια που θα επηρεάσει
03.10.25 , 17:01 Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Ηχητικό ντοκουμέντο της Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο
Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Νιούμαν: Η Ολυμπιονίκης εξήγησε γιατί έκανε προφίλ στο OnlyFans
Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Μαρίας Μπακοδήμου για τον Δημήτρη Αργυρόπουλο στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια εκ βαθέων εξομολόγηση έκανε μέσω social media ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο εκδότης ανέφερε ότι είναι 16 χρόνια «καθαρός» από κάθε εξάρτηση, αλλά και ότι ο εθισμός είναι αρρώστια κι όχι επιλογή και πως η κοινωνία συχνά κρίνει άδικα αυτούς που παλεύουν.

Δημήτρης Αργυρόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη Μαρία Μπακοδήμου

«Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός.

Έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και αγάπη για εκείνους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό είναι το δικό μου κομμάτι.

Αυτό που είναι όλων μας, είναι το στίγμα του εθισμού. Κάθε άνθρωπος που παλεύει με τον εθισμό, κουβαλάει μαζί του όχι μόνο τον πόνο, τον φόβο, τον θυμό, τη ντροπή, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση απέναντι στον εαυτό του, αλλά και τα κακόβουλα σχόλια, την κριτική της κοινωνίας.

Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του

Στη δική μου διαδρομή το στίγμα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Στην προσπάθειά μου να το αντέξω έγινα αντιδραστικός, επιθετικός, άδικος.

Μαρία Μπακοδήμου: Έξοδος με τον Δημήτρη Αργυρόπουλο και τον γιο τους, Άρη

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι σοβαρά.

Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν με ψυχική ασθένεια και εξαρτήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Κι όμως κανείς δεν ανοίγει κουβέντα. Την ίδια στιγμή τα συνταγογραφούμενα ψυχοτρόπα, όπως το Xanax, καταναλώνονται σε τεράστιες ποσότητες — πάνω από 10 εκατομμύρια χάπια τον μήνα. 

Ο εθισμός δεν είναι επιλογή, είναι ασθένεια. Και η αποστιγματοποίηση δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση μιας ώριμης κοινωνίας. Γιατί ο πολιτισμός φαίνεται στη διαδρομή που κάνουμε, στην κάθε μέρα μας.

Όσο η κοινωνία στήνει στον τοίχο τους ανθρώπους που παλεύουν, τόσο δείχνει φόβο, μικρότητα και υποκρισία.

Σήμερα λέω ευχαριστώ στον εαυτό μου που άντεξε, και σε όσους στάθηκαν δίπλα μου όταν δεν μπορούσα να σταθώ μόνος», έγραψε. 

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αργυρόπουλου

«Μπήκα στις ουσίες από τα 15, 16 μου. Ήταν αλκοόλ, ήταν τα ναρκωτικά της εποχής, αλλά ποτέ δε φανταζόμουν σε αυτή την ηλικία το πώς θα με επηρεάσουν συναισθηματικά, ψυχικά ως άνθρωπο και σωματικά. Δεν τον αντιλαμβανόμουν τότε. Είχα ελλιπέστατες γνώσεις για το τι σημαίνει εθισμός. 

Αργυρόπουλος για Μπακοδήμου: «Η σχέση μας έχει περάσει από πολλά κύματα»

Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Μπακοδήμου

Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Μπακοδήμου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το θέμα έγινε σε μένα μεγάλο όταν έπιασα προσωπικό πάτο. Το αποφάσισα λίγο πριν τα 40, ήμουν 39 χρονών, σχεδόν δέκα χρόνια πριν. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω φυσιολογικά, έβλεπα ότι είναι εμπόδιο στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Ξαφνικά είχε αλλάξει ο κόσμος μου, είχα “μαυρίσει” εδώ ο ίδιος…», έχει αναφέρει παλαιότερα σε συνέντευξή του στην Ελεονώρα Μελέτη ο Δημήτρης Αργυρόπουλος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top