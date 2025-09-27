Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 49χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν

27.09.25 , 23:48 Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 49χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Θήβα: Νεκρός 49χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θήβα, όπου ένας άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του. 

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στο Πυρί της Θήβας, όταν ο 49χρονος αγρότης εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το όχημα να ανατρέπεται υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, για να τον απεγκλωβίσουν ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΘΗΒΑ
ΤΡΑΚΤΕΡ
