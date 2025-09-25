Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους - Ο εντυπωσιακός στολισμός

Και το όνομα αυτού Ηρακλής

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Τον μονάκριβο γιο τους βάφτισαν η Έλενα Τσαγκρινού κι ο DJ Stephan

Συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 25/9 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη, όπου έλαβε χώρα το μυστήριο.

Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Ηρακλής, όπως «πρόδωσαν» οι φωτογραφίες με τα βαπτιστικά. Νονά του μικρού έγινε μια καλή φίλη της τραγουδίστριας.

Έλενα Τσαγκρινού: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τον γιο της, Ηρακλή!

Τα βαπτιστικά και η λαμπάδα του μικρού Ηρακλή / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Τα βαπτιστικά και η λαμπάδα του μικρού Ηρακλή / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Τα βαπτιστικά και η λαμπάδα του μικρού Ηρακλή / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Ο στολισμός ήταν εμπνευσμένος από την παιδική ταινία «Αρχηγός από κούνια», με τις αποχρώσεις του μπλε και του λευκού να κυριαρχούν. 

Ο στολισμός ήταν εμπνευσμένος από την παιδική ταινία «Αρχηγός από κούνια» / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Ο στολισμός ήταν εμπνευσμένος από την παιδική ταινία «Αρχηγός από κούνια» / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Ο στολισμός ήταν εμπνευσμένος από την παιδική ταινία «Αρχηγός από κούνια» / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Για να είναι ασορτί με το θέμα η pop star επέλεξε see through γαλάζιο φόρεμα κεντημένο με λουλούδια. 

Η άφιξη του ζευγαριού αγκαλιά με τον γιο τους / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Η άφιξη του ζευγαριού αγκαλιά με τον γιο τους / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Η άφιξη του ζευγαριού αγκαλιά με τον γιο τους / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Έλενα Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Έλενα Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Μια εβδομάδα πριν το μυστήριο η όμορφη μανούλα είχε δημοσιεύσει διάφορα στιγμιότυπα από την πρόβα ευχαριστώντας τις σχεδιάστριες που επιμελήθηκαν την εμφάνισή της.

 

 

Το «παρών» στη βάπτιση έδωσαν η Ελίζαμπεθ Ελέτσι με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη.

Ελίζαμπεθ Ελέτσι - Έλενα Τσαγκρινού - DJ Stephan με τον νεοφώτιστο - Νεκτάριος Λεμονίδης / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Ελίζαμπεθ Ελέτσι - Έλενα Τσαγκρινού - DJ Stephan με τον νεοφώτιστο - Νεκτάριος Λεμονίδης / NDP Photo Agency (Πέτρος Νικολαρέας)

Στις αρχές Αυγούστου Η Έλενα Τσαγκρινού κι ο DJ Stephan κράτησαν στην αγκαλιά τους το αγοράκι τους, το οποίο ολοκλήρωσε την ευτυχία τους.

 

