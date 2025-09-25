Τσαγκρινού - DJ Stephan: Βάφτισαν τον γιο τους - Ο εντυπωσιακός στολισμός

Τον μονάκριβο γιο τους βάφτισαν η Έλενα Τσαγκρινού κι ο DJ Stephan.

Συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 25/9 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη, όπου έλαβε χώρα το μυστήριο.

Ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα Ηρακλής, όπως «πρόδωσαν» οι φωτογραφίες με τα βαπτιστικά. Νονά του μικρού έγινε μια καλή φίλη της τραγουδίστριας.

Ο στολισμός ήταν εμπνευσμένος από την παιδική ταινία «Αρχηγός από κούνια», με τις αποχρώσεις του μπλε και του λευκού να κυριαρχούν.

Για να είναι ασορτί με το θέμα η pop star επέλεξε see through γαλάζιο φόρεμα κεντημένο με λουλούδια.

Μια εβδομάδα πριν το μυστήριο η όμορφη μανούλα είχε δημοσιεύσει διάφορα στιγμιότυπα από την πρόβα ευχαριστώντας τις σχεδιάστριες που επιμελήθηκαν την εμφάνισή της.

Το «παρών» στη βάπτιση έδωσαν η Ελίζαμπεθ Ελέτσι με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη.

Στις αρχές Αυγούστου Η Έλενα Τσαγκρινού κι ο DJ Stephan κράτησαν στην αγκαλιά τους το αγοράκι τους, το οποίο ολοκλήρωσε την ευτυχία τους.