Τρύφωνας Σαμαράς: «Προσέχω που θα πάω... είχα παραμορφωθεί στα χείλια!»

Η απάντησή του για τις πλαστικές επεμβάσεις

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τις αισθητικές επεμβάσεις μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς, καθώς και για τις πιθανές τηλεοπτικές συμμετοχές του, ενώ χάρισε και μια στιγμή γέλιου λόγω ενός απρόοπτου περιστατικού με τα γυαλιά του.

Τρύφωνας Σαμαράς: «Προσέχω που θα πάω... είχα παραμορφωθεί στα χείλια!»

Σε δηλώσεις του που είδαμε στο Breakfast@Star, αρχικά παραδέχτηκε πως θα πείραζε κάτι στο πρόσωπό του, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην παραμόρφωση που είχε υποστεί στα χείλη του, λόγω υαλουρονικού.

«Θα έκανα κάτι στο πρόσωπό μου, αν εμπιστευόμουν τον γιατρό κι ήξερα ότι δεν θα παραμορφωθώ. Επειδή είχα παραμορφωθεί με τα χείλη μου και δε μου άρεσε, προσέχω πού θα πάω», ανέφερε αρχικά ο γνωστός κομμωτής.

Τρύφωνας Σαμαράς: «Αν έμπαινα στο αεροπλάνο, δε θα έφτανα ποτέ» 

Σχετικά με την τηλεόραση, ο ίδιος τόνισε: «Εμένα δεν είναι προτεραιότητά μου η τηλεόραση, είμαι καλά όπως είμαι. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει, γιατί όχι; Δεν χρειάζεται, όμως, να μπω παρένθεση. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν και δεν μου άρεσε. Ενώ με είχαν κλείσει για κάτι πολύ σημαντικό, μου πετσοκόψανε τον ρόλο μετά».

Τρύφωνας Σαμαράς: «Προσέχω που θα πάω... είχα παραμορφωθεί στα χείλια!»

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε ένα ευτράπελο. Προσπαθώντας να βγάλει τα γυαλιά ηλίου για να φανεί καλύτερα το πρόσωπό του, αυτά μπλέχτηκαν με το σκουλαρίκι και τα μαλλιά του, με αποτέλεσμα να συνεχίσει τις δηλώσεις του… με τα γυαλιά σε ρόλο σκουλαρικιού. «Με έφαγες!», είπε γελώντας στη δημοσιογράφο, ξεσπώντας σε γέλια.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
 |
BREAKFAST@STAR
