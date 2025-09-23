Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος

Η ανάρτηση της Πέπης Τσεσμελή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 09:13 Πάρης Σκαρτσολιάς: «Στα γυρίσματα του Καφέ περνούσα καταπληκτικά!»
23.09.25 , 09:09 Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι μητέρα από την Πάτρα - Ξεκίνησε απεργία πείνας
23.09.25 , 09:03 Lexus LBX: Η νέα έκδοση vibrant edition ανεβάζει την διάθεση
23.09.25 , 09:03 Φρόιντ: 'Ηταν μισογύνης, εθισμένος στην κοκαΐνη και μανιακός με το σεξ;
23.09.25 , 08:47 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Ζυγού
23.09.25 , 08:46 Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή
23.09.25 , 08:38 Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό
23.09.25 , 08:37 Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος
23.09.25 , 08:37 Mandarin Oriental: Διακοπές στο καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο!
23.09.25 , 08:18 Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο παιδί του
23.09.25 , 08:02 Απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000€
23.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Σεπτεμβρίου
23.09.25 , 00:03 Στον Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν η Χρυσή Μπάλα για το 2025
22.09.25 , 23:55 Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του - Η ανακοίνωση τη Disney
22.09.25 , 23:52 Η γλυκιά έκπληξη του Ετεοκλή στην Ελένη: «Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά»
Απήγαγαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000€
Λαμπερές παρουσίες σε πάρτι καταστήματος για τη νέα του συλλογή
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο παιδί του
Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό
Το νέο video clip της Ρίας Ελληνίδου θα σε στείλει… «Αλλού Γι’ Αλλού»!
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος
Αυτή είναι η παίκτρια που είπε «αντίο» στη Φάρμα - Τι δήλωσε;
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια σε... επική κόντρα με τη Μαριάννα Ντούβλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος, που έγινε γνωστός ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις του τη δεκαετία του 1990 και του 2020.

Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα social media η Πέπη Τσεσμελή, μη την οποία βρισκόταν στις ίδιες εκπομπές, γράφοντας: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ μπούτιας θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως».

Μάλιστα, η Πέπη Τσεσμελή δημοσίευσε και το παρακάτω βίντεο με χιουμοριστικές στιγμές στις οποίες ήταν πρωταγωνιστής ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια».

Η ανάρτηση της Πέπης Τσεσμελή

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος αγαπήθηκε μέσα από τις αμέτρητες εμφανίσεις του στην cult τηλεόραση της δεκαετίας του 1990 καθώς και αρχές της δεκαετίας του 2000.

Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος

Ποιος θα ξεχάσει την επική κραυγή που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται σε χιουμοριστικά βίντεο και ως meme ή τις ατελείωτες κόντρες με τον «εθνικό σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο.

Η χαρακτηριστική... κραυγή του Μίστερ Εθνικά Μπούτια

Φέρεται να υπήρξε μοντέλο του ζωγράφου Τσαρούχη, μέσω του οποίου ήρθε σε επαφή με σημαντικά μέλη της υψηλής κοινωνίας της εποχής. Όπως αναφέρει και στη βιογραφία του, Πιστοποιητικό Αγνότητας, ο κύκλος του αποτελούνταν από πασίγνωστους καλλιτέχνες, πολιτικούς κι εύπορους Έλληνες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΣΤΕΡ ΕΘΝΙΚΑ ΜΠΟΥΤΙΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top