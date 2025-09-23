Μίστερ Εθνικά Μπούτια: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος, που έγινε γνωστός ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις του τη δεκαετία του 1990 και του 2020.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα social media η Πέπη Τσεσμελή, μη την οποία βρισκόταν στις ίδιες εκπομπές, γράφοντας: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ μπούτιας θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως».

Ο Γιώργος Σταυρόπουλος αγαπήθηκε μέσα από τις αμέτρητες εμφανίσεις του στην cult τηλεόραση της δεκαετίας του 1990 καθώς και αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ποιος θα ξεχάσει την επική κραυγή που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται σε χιουμοριστικά βίντεο και ως meme ή τις ατελείωτες κόντρες με τον «εθνικό σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο.

Φέρεται να υπήρξε μοντέλο του ζωγράφου Τσαρούχη, μέσω του οποίου ήρθε σε επαφή με σημαντικά μέλη της υψηλής κοινωνίας της εποχής. Όπως αναφέρει και στη βιογραφία του, Πιστοποιητικό Αγνότητας, ο κύκλος του αποτελούνταν από πασίγνωστους καλλιτέχνες, πολιτικούς κι εύπορους Έλληνες.