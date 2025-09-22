Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο

Στο Ηρώδειο βρέθηκε η Μαρία Βοσκοπούλου και μαζί της είχε την καλύτερη παρέα. Ο λόγος για τη γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου.

Η κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του Τόλη Βοσκόπουλου απόλαυσε τη μητέρα της στη σκηνή, η οποία συμμετείχε στην Επτανησιακή συναυλία.

Όπως θα δείτε, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Μαρία Βοσκοπούλου με τη γιαγιά της και μητέρα της Άντζελας Γκερέκου ανάμεσα στους θεατές. Γιαγιά και εγγονή κάθονταν αγκαλιά και φορούσαν λευκά πουκάμισα. Οι δυο τους είναι πολύ αγαπημένες, όπως φυσικά και με την Άντζελα Γκερέκου.

Δείτε τις φωτογραφίες