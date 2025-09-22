Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο

Γιαγιά και εγγονή είναι πολύ αγαπημένες

Μαρία Βοσκοπούλου: Στο Ηρώδειο Με Τη Γιαγιά Της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Ηρώδειο βρέθηκε η Μαρία Βοσκοπούλου και μαζί της είχε την καλύτερη παρέα. Ο λόγος για τη γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου. 

Μαρία Βοσκοπούλου: Διακοπές με τις φίλες της στην Πάρο και στην Αντίπαρο

Η κόρη της Άντζελας Γκερέκου και του Τόλη Βοσκόπουλου απόλαυσε τη μητέρα της στη σκηνή, η οποία συμμετείχε στην Επτανησιακή συναυλία.

Στο Ηρώδειο βρέθηκε η Μαρία Βοσκοπούλου και μαζί της είχε την καλύτερη παρέα. Ο λόγος για τη γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου. 

Στο Ηρώδειο βρέθηκε η Μαρία Βοσκοπούλου και μαζί της είχε την καλύτερη παρέα. Ο λόγος για τη γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου. 

Όπως θα δείτε, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Μαρία Βοσκοπούλου με τη γιαγιά της και μητέρα της Άντζελας Γκερέκου ανάμεσα στους θεατές. Γιαγιά και εγγονή κάθονταν αγκαλιά και φορούσαν λευκά πουκάμισα. Οι δυο τους είναι πολύ αγαπημένες, όπως φυσικά και με την Άντζελα Γκερέκου.

Δείτε τις φωτογραφίες

Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο

βοσκοπουλου

Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο

 

