Τζίμα για Σακελλαρίδη: «Φοβήθηκα για την κατάσταση του συζύγου μου»

Σε μια ειλικρινή και βαθιά ανθρώπινη συζήτηση, η Ράνια Τζίμα άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για την προσωπική της ζωή, αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στην πρόσφατη περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, όπου τοποθετήθηκε stent, μια διαδικασία που αν και συνηθισμένη πλέον προκαλεί αναπόφευκτα αναστάτωση και φόβο στο οικείο περιβάλλον.

Η δημοσιογράφος δε δίστασε να παραδεχτεί ότι φοβήθηκε, ωστόσο υπογράμμισε πως ένιωσε πολύ πιο ήρεμη και σίγουρη μόλις βρέθηκαν στο Ωνάσειο, χάρη στην υψηλή ποιότητα φροντίδας και την επαγγελματικότητα των γιατρών.

«Φοβήθηκα για την κατάσταση του συζύγου μου, αλλά ο φόβος ήταν ελεγχόμενος. Από τη στιγμή που φτάσαμε στο Ωνάσειο, ένιωσα μια βαθιά ασφάλεια. Οι γιατροί εκεί και γενικά οι γιατροί στη χώρα μας είναι αδιανόητα καλοί. Ήξερα ότι θα πάρει τη φροντίδα που χρειάζεται και αυτό με ηρέμησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε με ώριμη ματιά για τη σπουδαιότητα του να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις όχι μόνο με ψυχραιμία, αλλά και ως ευκαιρίες για εσωτερική αναδιοργάνωση.

«Αυτές οι στιγμές πρέπει να λειτουργούν σαν ξυπνητήρι. Να σε ταρακουνάνε. Να σε κάνουν να επανεξετάσεις τις προτεραιότητές σου, να κάνεις restart. Να σταθείς απέναντι στη ζωή λίγο πιο σοφά. Τέτοιες εμπειρίες δεν πρέπει να φέρουν στίγμα. Δε φταίει κανείς που μπορεί να πάθει ένα έμφραγμα ή ένα καρδιολογικό πρόβλημα».