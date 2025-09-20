Μπεκιάρη: «Δεν παντρεύτηκα διάσημο. Ο Βασίλης δεν ήταν γνωστός τότε»

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, επιλέγοντας να μιλήσει ανοιχτά για όλα, έπειτα από χρόνια σιωπής.

Αν και το όνομά της έχει απασχολήσει τα media λόγω της σχέσης και του γάμου της με τον γνωστό ηθοποιό, η ίδια κρατούσε πάντα χαμηλό προφίλ. Όπως εξήγησε, δεν την ενδιέφερε ποτέ να γίνει «δημόσιο πρόσωπο».

«Δε δίνω συνεντεύξεις γιατί δε μου αρέσει το κουτσομπολιό. Αφού δεν μπορούσα να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν είχα και λόγο να δώσω κάποια συνέντευξη. Δε με αφορά η ιστορία των άλλων, μόνο η δική μου ιστορία και ζωή με αφορά. Τώρα αν έχω εμπλακεί σε ένα κουτσομπολιό, είναι ένας λόγος παραπάνω για να μη μιλήσω. Ήταν πολύ τραυματικό, όμως μέσα σε όλο αυτό έχω να πω ότι στο τέλος της ημέρας ο κόσμος με σεβάστηκε πάρα πολύ, και οι δημοσιογράφοι με έναν τρόπο με σεβάστηκαν. Δε θέλω να σχολιάσω κάτι. Δε με αφορά», είπε αρχικά στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον Ντέμη Νικολαΐδη…»

Η ίδια αναφέρθηκε και σε ένα σχόλιο που είχε κάνει στο παρελθόν για τον Ντέμη Νικολαΐδη, μετά τον θάνατο της συντρόφου του, ζητώντας δημοσίως συγγνώμη: «Δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Τον αγαπώ γιατί είναι τεράστια φυσιογνωμία της ΑΕΚ κι εγώ είμαι δηλωμένη ΑΕΚτζού. Το σχόλιο μου δεν αφορούσε τον ίδιο, αλλά την αξία του να στέκεσαι δίπλα στον σύντροφό σου στα δύσκολα.»

Θυμίζουμε πως μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαϊδου είχε τοποθετηθεί δημόσια γράφοντας στο Instagram για τον Ντέμη Νικολαϊδη.

«Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν ξεπουλήσει ούτε το παραμικρό κομματάκι του εαυτού τους και ο Ντέμης είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ανθρώπου που έχει παραμείνει ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!! Όσες δεκαετίες τον θυμάμαι, είναι ο άνθρωπος που ξέρει να βάζει πλάτη αθόρυβα και ουσιαστικά!!!! Τον αγαπώ βαθιά, τον εκτιμώ και εύχομαι να βρει τη δύναμη να παλέψει αυτή την τραγική απώλεια!!! Το μόνο ευχάριστο αν μπορώ να το πω έτσι, είναι πως η κοπέλα του είχε δίπλα της ένα μεγάλο ΑΝΘΡΩΠΟ!!!!».

Για τον γιο της και τη σχέση με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Η Κωνσταντίνα μίλησε φυσικά και για τον γιο που απέκτησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη, αναφέροντας πως η επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της είναι καλή και επικεντρώνεται αποκλειστικά στο παιδί τους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τον γιο του, Μιχάλη

«Υπάρχει πολλή αγάπη ανάμεσα σε μένα και τον γιο μου. Τα παιδιά χρειάζονται απαντήσεις, και ο Μιχάλης τις έχει λάβει. Είναι καλά, νιώθει ασφάλεια. Οι σχέσεις μας είναι ομαλές, χωρίς εντάσεις. Έχει και τον πατέρα του και τη μητέρα του, είναι ένα χαρούμενο παιδί», τόνισε. «Δε θα έβαζα ποτέ τον εαυτό μου πάνω από το παιδί μου. Ξέρει τι γονείς έχει και πώς να διαχειρίζεται τις καταστάσεις».

Μέχρι να χωρίσουν, η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη στήριζε κάθε βήμα του Βασίλη Μπισμπίκη στο θέατρο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παραδέχτηκε, επίσης, πως το κεφάλαιο «οικογένεια» έχει ολοκληρωθεί για εκείνη: «Δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδί, ήθελα να υιοθετήσω. Κι όμως, κάναμε το παιδί μας και χαίρομαι που το κάναμε. Πλέον, είμαι ανοιχτή να βρω τον άνθρωπό μου, αλλά δεν είμαι άτομο που απασχολεί τα Μέσα. Μόνο εμένα δεν ενδιαφέρει να είμαι στην επικαιρότητα».

«Έμαθα να ζω με την πληγή»

Η Κωνσταντίνα μίλησε για τη δύναμη που βρήκε μέσα από τις δυσκολίες: «Αν μια πληγή δεν κλείνει, μαθαίνεις να ζεις με αυτήν. Το σημαντικό είναι πώς τη διαχειρίζεσαι, πώς προχωράς. Επέλεξα να βγω καλύτερος άνθρωπος. Δε θέλω να ζω μια αποστειρωμένη ζωή. Είμαι άνθρωπος του συναισθήματος».

Όταν ρωτήθηκε για το αν θα έκανε ξανά σχέση με διάσημο ή αν θα ξαναπαντρευόταν, ήταν σαφής: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ διάσημο. Ο Βασίλης δεν ήταν γνωστός όταν ήμασταν μαζί. Είμαι με τους ανθρώπους για αυτό που είναι, όχι για όσα έχουν».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, μίλησε και για την προσωπική της πορεία: «Πέρασα μια μεγάλη περίοδο απομόνωσης. Ήμουν τυχερή που είχα έναν πολύ μικρό, αλλά σταθερό κύκλο. Πολλοί άνθρωποι εξαφανίστηκαν από τη ζωή μου από τη μια μέρα στην άλλη. Μέσα σε αυτή τη μοναξιά, ήρθε στη ζωή μου η Ευανθία Ρεμπούτσικα».