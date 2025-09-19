Κατερίνα Λέχου: Εντυπωσιακή με σουέντ μπότες και mini black dress

Κ. Λέχου: «Δεν έχω πολλά λεφτά για να έχω τα καλύτερα πράγματα σε ρούχα»

To 1ο Greek Fashion Festival πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες και σήμερα (18 και 19 Σεπτεμβρίου). Δεκαεπτά κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνευσμένοι από εμβληματικές παραστάσεις της εβδομηντάχρονης ιστορίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, συνέπραξαν με τη σκηνοθέτιδα και χορογράφο Ζωή Χατζηαντωνίου και παρουσίασαν μια μοναδική παράσταση - θεατρικό ντεφιλέ

Σε συνεργασία με περισσότερους από 55 ηθοποιούς, λυρικούς τραγουδιστές και χορευτές, ζωντάνεψαν επί σκηνής η Μήδεια, η Νόρμα, ο Ιππόλυτος, η Μπλανς Ντιμπουά και τα ερωτευμένα ζευγάρια του Ονείρου Θερινής Νυκτός.

Στην παράσταση Dramode συμμετείχε και η Κατερίνα Λέχου, η οποία μετά το τέλος, έδωσε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Το star.gr ήταν εκεί και η ηθοποιός έκλεψε την παράσταση on stage αλλά και με την εμφάνιση και το vibe της στο after party.

Η Κατερίνα Λέχου εμφανίστηκε στο party με έντονο μακιγιάζ, mini black dress και καφέ σουέντ μπότες.

Δείτε την εμφάνισή της:

Kατερίνα Λέχου/ star.gr

Kατερίνα Λέχου/ star.gr

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη