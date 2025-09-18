Γιάννης Αντετοκούνμπο: To post με τις ευχές για τα γενέθλια της Μαράια

Τα γενέθλιά της είχε χθες η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Greek Freak δημοσίευσε μια αυθόρμητη κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας στη λεζάντα: «Happy birthday my love (Χαρούμενα γενέθλια αγάπη μου».

Η Μαράια Αντετοκούνμπο, Ριντλσπρίγκερ το πατρικό της, έγινε 33 ετών. Γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ράις στο Χιούστον του Τέξας. Αποφοίτησε από το τμήμα Διοίκησης Αθλητισμού και Κοινωνιολογίας, το 2014. Είναι επιχειρηματίας και πρώην παίκτρια βόλεϊ, όμως έγινε περισσότερο γνωστή ως σύντροφος του άσου του NBA.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι σε σχέση από το 2016. Παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 σε θέρετρο στην Πύλο. Τότε, είχαν αποκτήσει ήδη τρία παιδιά. Το τέταρτο και μικρότερο της οικογένειας γεννήθηκε τον Μάιο του 2025.

Αναλυτικότερα, ο πρώτος του γιος, ο Λίαμ - Τσαρλς γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και είναι σήμερα 5 ετών.

Το δεύτερο αγοράκι τους, ο Μάβερικ-Σάι, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2021 κι έγινε 4 ετών, τον προηγούμενο μήνα.

Η Εύα Μπρουκ, πρώτη κόρη του ζευγαριού και τρίτο παιδί της οικογένειας, γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και πριν τρεις μέρες, γιόρτασε τα δεύτερα της γενέθλια.

Τέλος, η Άρια Κάπρι γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 2025 και είναι σήμερα 4 μηνών.

Η Μαράια στηρίζει τον άνθρωπο της σε κάθε του βήμα. Μετά το τέλος του Eurobasket και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου της Εθνικής μας, είχε προχωρήσει σε μια συγκινητική ανάρτηση.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του Eurobasket γιορτάσαμε την επέτειο του γάμου μας, την πρώτη μέρα του σχολείου και τα δεύτερα γενέθλια της όμορφης κόρης μας από απόσταση, αλλά κάθε θυσία άξιζε τον κόπο για να σε δούμε να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Υπόσχομαι να είμαι δίπλα σου σε όλη αυτή την πορεία αγάπη μου! Συνέχισε έτσι, είμαι εδώ μαζί σου, δεν τελειώσαμε ακόμα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το απειλητικό μήνυμα στη Μαράια για την οικογένειά της

Στο μεταξύ, ανήμερα των γενεθλίων φέρεται πως έλαβε η Μαράια το απειλητικό μήνυμα από χρήστη με τουρκικό όνομα, που της έγραφε: «Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβάστε να πάτε οπουδήποτε».

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημοσίευσε το μήνυμα που έλαβε στο instagram.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε!

Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά. ΤΕΛΟΣ!», ήταν το σχόλιο της συζύγου του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μήνυμα που δέχθηκε.

Με το περιστατικό φαίνεται πως έχει αναλάβει να διελευκάνει η αστυνομία.