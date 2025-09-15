Αλεξάνδρου για Τούνη: «Αν είναι η αλήθεια της, καλά έκανε και το είπε»

Για πρώτη φορά μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε τηλεοπτική εκπομπή 7 μήνες μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη.

«Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτά τα μονοπάτια του πώς έγινε και τι έγινε (με το διαζύγιο), το αποτέλεσμα μετράει και για τους δυο. Είναι μια υπέροχη μαμά, κάνει υπέροχα τη δουλειά της, είναι πάνω στο παιδί της και αυτό μου φτάνει. Θα ήθελα να μείνει προσωπικό για πολλούς και διάφορους λόγους» είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.στην Έλενα Πολυκάρπου και την εκπομπή Super Κατερίνα.

Όσον αφορά στη συνέντευξη της Ιωάννας Τούνη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι υπάρχουν δύο άνθρωποι, ο άλλος τι σκέφτεται και ο άλλος τι νιώθει. Αν είναι η αλήθεια της και το πιστεύω της, καλά έκανε και το είπε (ότι έπρεπε να χωρίσουμε νωρίτερα). Ήμασταν ζευγάρι και τώρα είμαστε γονείς. Το τι είχε γίνει στο παρελθόν είναι στο παρελθόν. Πρέπει να το αφήσουμε και να μην το σχολιάζουμε. Είναι λογικό (να με πειράξει η συνέντευξη). Είναι μια καινούργια μεταβατική φάση και χρειάζεται τον χώρο της, οπότε μου αρέσει που είναι αληθινή και το λέει και το πιστεύει».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ρωτήθηκε και για το τέλος της φιλίας του με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία έχει δηλώσει ότι τον έχει κάνει unfollow.

«Γίνονται αυτόματα πέρα άνθρωποι που δεν θέλουν να είναι στη ζωή σου. Αγαπάω ουσιαστικά την Δήμητρα Αλεξανδράκη, ένας άνθρωπος που περνάει τη φάση του, δεν μπορείς να του δώσεις μια σπρωξιά για να πέσει από κάτω» απάντησε εκείνος χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη για τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

«Οι λόγοι δεν είναι ένας ή δύο, δεν απαριθμούνται. Υπήρχαν πιο πολλές μέρες που ήμουν στεναχωρημένη πάρα χαρούμενη. Έγινε όλο πολύ συνειδητά. Υπήρξα πολύ ερωτευμένη με τον Δημήτρη και θεωρώ κι αυτός μαζί μου. Στους εννιά μήνες έμεινα έγκυος και η απόφαση να κρατήσουμε το παιδί ήταν δική μου. Τότε είχε φύγει από τη ζωή η μαμά μου. Μετά τους έξι μήνες που έφυγε ο μεγάλος έρωτας έβλεπα κάποια πράγματα που με ενοχλούσαν αλλά εθελοτυφλούσα, τότε όμως ήμουν αφοσιωμένη στη μητέρα μου που είχε καρκίνο.

Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έβλεπε εμένα και τον Δημήτρη ως ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτά που ανέβαζα τον πρώτο χρόνο, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ανέβαζα τον τελευταίο χρόνο. Όταν χώρισα εισέπραξα πολύ θετικά μηνύματα.

Το δικό μου φταίξιμο σε αυτή τη σχέση ήταν που δεν πήρα απόφαση να χωρίσω νωρίτερα. Το φταίξιμο μου ήταν ότι έδινα πολύ. Αν είχα χαλάσει χατίρια νωρίτερα, θα είχα δει πιο πολλά πράγματα. Δεν θα άλλαζα αυτό που συνέβη με τον Δημήτρη γιατί έχει βγει ότι πιο όμορφο μου έχει συμβεί, ο γιος μου. Υπάρχει μια πικρία, αλλά θέλω να έχουμε καλή σχέση όσο είναι εφικτό».