Έλενα Παπαρίζου: Η φωτογραφία που πόσταρε από τα σχολικά της χρόνια

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Έλενας Παπαρίζου στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πρώτη μέρα στο σχολείο πάντα είναι ιδιαίτερη γεμάτη άγχος, ενθουσιασμό αλλά κι όμορφες αναμνήσεις. Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να μοιραστεί μια ξεχωριστή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε τον Εθνικό Τελικό της Eurovision το 2025

Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε τον Εθνικό Τελικό της Eurovision το 2025 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η αγαπημένη ποπ σταρ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια παιδική φωτογραφία, στην οποία ποζάρει με το πιο γλυκό της χαμόγελο. 

Έλενα Παπαρίζου: To party-έκπληξη και το νέο project που ετοιμάζει!

Στη λεζάντα έγραψε:«Καλή σχολική χρονιά φιλαράκια μου».

Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου

Έλενα Παπαρίζου: Βιογραφικά στοιχεία και πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1982 στο Μπόρος της Σουηδίας, από Έλληνες γονείς μετανάστες με καταγωγή από την Καρδίτσα. Μεγάλωσε στο Γκέτεμποργκ και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, το χορό και την υποκριτική. Μάλιστα, σε νεαρή ηλικία αντιμετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. 

Έλενα Παπαρίζου: «Σκέφτηκα να σταματήσω το τραγούδι, όταν έπαθα κατάθλιψη»

Το 1999, σε ηλικία 17 ετών, σχημάτισε μαζί με τον παιδικό της φίλο Νίκο Παναγιωτίδη το συγκρότημα Antique. Η πρώτη τους επιτυχία, το Opa Opa, έγινε αμέσως χρυσή. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2001, όταν εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι Die for You, κατακτώντας την τρίτη θέση, την καλύτερη θέση που είχε λάβει η χώρα μέχρι τότε.

Η Έλενα Παπαρίζου το 2005, στα πρώτα της βήματα!

Η Έλενα Παπαρίζου το 2005, στα πρώτα της βήματα! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 2003, το συγκρότημα διαλύθηκε και η Έλενα ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της. Το 2004 κυκλοφόρησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο Προτεραιότητα.

Το 2005, εκπροσώπησε ξανά την Ελλάδα στην Eurovision, αυτή τη φορά ως σόλο καλλιτέχνιδα, με το τραγούδι My Number One. Κατέκτησε την πρώτη θέση, χαρίζοντας στην Ελλάδα τη μοναδική μέχρι σήμερα νίκη της στον διαγωνισμό. Το τραγούδι σημείωσε τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. 

Έλενα Παπαρίζου: 20 χρόνια από τη νίκη της στην Eurovision - Η ανάρτησή της

Μετέπειτα πορεία Έκτοτε, η Έλενα Παπαρίζου έχει κυκλοφορήσει πολλά άλμπουμ και singles που έχουν γίνει πλατινένια και πολυπλατινένια, καθιερώνοντάς την ως μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της ελληνικής ποπ σκηνής. Έχει επίσης συμμετάσχει ως κριτής και coach σε τηλεοπτικά μουσικά σόου, όπως το The Voice κι έχει κάνει θεατρικό ντεμπούτο στο μιούζικαλ Nine.

