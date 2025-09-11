Αναστασία: Το άλμπουμ της «Σαν Όνειρο» γίνεται No. 1 σε πωλήσεις

Σαρωτική για ακόμα μια φορά η Αναστασία

11.09.25 , 15:49 Αναστασία: Το άλμπουμ της «Σαν Όνειρο» γίνεται No. 1 σε πωλήσεις
Αναστασία: Το «Σαν Όνειρο» Γίνεται No. 1 Σε Πωλήσεις
Σαρωτική για ακόμα μια φορά η Αναστασία συνεχίζει να λαμβάνει την αγάπη του κόσμου και με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της «Σαν όνειρο». Σε μόλις μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του και σε φυσικό προϊόν κατακτά τη No.1 θέση του Official IFPI Charts στο ελληνικό ρεπερτόριο.

Το πολυπλατινένιο της άλμπουμ παίζει ασταμάτητα. Έχει τραγούδια γεμάτα συναίσθημα και αποτελεί τον ορισμό του “mega hit”. Μάλιστα, στο Spotify έχει ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια streams συνεχίζοντας ακάθεκτο. Η χαρισματική Αναστασία έχει δώσει τον καλύτερό της εαυτό για ακόμα μια φορά, όπως και ο GKal (Γιώργος Καλογεράκος) που υπογράφει τους στίχους και τη μουσική. Στα highlights του «Σαν Όνειρο» η καλλιτεχνική συνεισφορά της Μαρίνας Σάττι και του Ερμή, στη μουσική του folk «Το Δειλινό», καθώς και η απόφασή της να προσφέρει στο κοινό της νησιώτικους ήχους

Το «Σαν Όνειρο», που κυκλοφορεί από την Golden Records και τη Minos EMI, A Universal Music Company, με executive producer τον Mike Stathakis, είναι ένα άλμπουμ πληθωρικό, ενώ η απόφασή της να παρουσιάσει νησιώτικο ήχο και δυναμικές μπαλάντες αποδεικνύεται ιδανική.  Πρόκειται για έναν δίσκο που έχει αγαπηθεί πολύ από τους θαυμαστές της, καθώς αυτός ήταν και ένας από τους στόχους της. Βέβαια, στο «Σαν Όνειρο» περιλαμβάνονται και iconic dance anthems.

Συναρπαστικό και εικαστικά, το φυσικό προϊόν του άλμπουμ περιλαμβάνει ατμοσφαιρικές εικόνες της πολυπλατινένιας Αναστασίας. Το δεύτερο άλμπουμ της αγαπημένης καλλιτέχνιδας του κοινού αποτελεί έναν δίσκο Σαν Όνειρο, όπως ακριβώς και ο τίτλος του. Τον Οκτώβριο η Αναστασία θα πραγματοποιήσει και την πρώτη περιοδεία της σε Αμερική και Καναδά με το πολυαναμενόμενο “Anastasia USA/Canada Tour” όπου θα ερμηνεύσει ζωντανά όλες τις μεγάλες επιτυχίες της!

Το «Σαν Όνειρο» είναι  διαθέσιμο στα δισκοπωλεία και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες :  https://anastasia.lnk.to/SanOneiro

ANASTASIA

Tracklist:

  1. Φιλικά
  2. Μαχαλάς
  3. Εθνική
  4. Αύγουστος
  5. Κάθε Λέξη
  6. 1,2,3,4
  7. Που και Που
  8. Για την Ελλάδα
  9. Χαλάλι
  10. Το Δειλινό
  11. Σιγά το πράμα
  12.  Αγάπη μου με διώχνεις
  13.  Allo
  14.  Bam
