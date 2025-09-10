Αντζελίνα Τζολί: Έβαλε τα κλάματα μιλώντας για τη μητέρα της

Αντζελίνα Τζολί
«Λύγισε» η Αντζελίνα Τζολί μιλώντας για τη μητέρα της που πέθανε από καρκίνο.

Η χολυγουντιανή σταρ εμφανίστηκε στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας “Epilogue”, με εκείνη να εμφανίζεται εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.

Η ηθοποιός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς μίλησε δημόσια για την πολύχρονη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο, αλλά και για την τεράστια επίδραση που είχε εκείνη στη ζωή και τη στάση της απέναντι στη ζωή.

«Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να βλέπεις έναν άνθρωπο να δίνει μάχη καθημερινά. Η μητέρα μου δεν ήθελε να την κοιτάζουν σαν ασθενή. Ήθελε να την βλέπουν σαν γυναίκα, σαν μαμά, σαν φίλη. Θυμάμαι που μου είχε πει: “Όλοι με ρωτούν για την ασθένεια, αλλά κανείς δεν με ρωτά τι διάβασα, τι ονειρεύομαι, τι αγαπάω”… Γι’ αυτό θα έλεγα, αν έχετε κάποιον κοντά σας που περνάει κάτι τέτοιο, δώστε του χώρο να είναι ακόμα ο εαυτός του», είπε η Αντζελίνα Τζολί με τρεμάμενη φωνή.

Η ίδια αποκάλυψε πως η απώλεια της μητέρας της ήταν καθοριστική, όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και πρακτικά, αφού την οδήγησε να υποβληθεί σε γενετικούς ελέγχους, που έδειξαν υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Έτσι, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα για την πρόληψη και την ενημέρωση.

