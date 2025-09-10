Stan - Βέρα Σωτηροπούλου: Aδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους γιορτάζουν φέτος ο Stan Αντιπαριώτης και η Βέρα Σωτηροπούλου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Πάρο, τόπο καταγωγής του τραγουδιστή, στις 9 Σεπτεμβρίου 2023 και ο γάμος τους ήταν παραμυθένιος.
Stan: «Αν γνώριζα τη σύζυγό μου πριν από χρόνια, μπορεί και να μην...»
Με αφορμή την επέτειό τους, η σύζυγός του- δικηγόρος στο επάγγελμα- κοινοποίησε μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το party του γάμου τους, όπου είχαν τραγουδήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου και οι Alcatrash. To party είχε πραγματοποιηθεί στον Αμπελά, ενώ το μυστήριο στον Άγιο Ιωάννη Δέτη, στο Μοναστήρι.
«Πριν από δύο χρόνια ζήσαμε το καλύτερο πάρτι της ζωής μας», έγραψε στη λεζάντα.
Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου έξι χρόνια, εκ των οποίων τα δύο παντρεμένοι. «Μια ζωή που δε θα είχα παντρευτεί τη Βέρα, θα ήταν λάθος ζωή για εμένα», είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του ο Stan στην εκπομπή The 2Νight Show, το 2023.
Κουμπάροι στον γάμο του ζευγαριού ήταν ο στενός φίλος και συνεργάτης του Stan, Βασίλης Πέτρου και μια καλή φίλη της Βέρας Σωτηροπούλου.
To ζευγάρι ταξίδεψε το καλοκαίρι στη Βαρκελώνη ενώ την 1η Αυγούστου γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους, καθώς έχουν γεννηθεί την ίδια ημερομηνία.
Στα τέλη Ιουνίου, ο Stan επανακυκλοφόρησε το κομμάτι «Παίρνω όλη την ευθύνη», το οποίο είχε γράψει πριν από περίπου 12 χρόνια. Το κομμάτι κυκλοφόρησε με τη φωνή του Δημήτρη Καραδήμου, το 2013 και είχε γίνει μεγάλη επιτυχία.