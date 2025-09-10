Stan - Βέρα Σωτηροπούλου: Aδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

«Πριν από δύο χρόνια ζήσαμε το καλύτερο πάρτι της ζωής μας»

Celebrities & Gossip Νεα
Stan: Όσα είχε πει για τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου, καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show, στις 27/3/25

Τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους γιορτάζουν φέτος ο Stan Αντιπαριώτης και η Βέρα Σωτηροπούλου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Πάρο, τόπο καταγωγής του τραγουδιστή, στις 9 Σεπτεμβρίου 2023 και ο γάμος τους ήταν παραμυθένιος. 

Stan: «Αν γνώριζα τη σύζυγό μου πριν από χρόνια, μπορεί και να μην...»

Stan Αντιπαριώτης- Βέρα Σωτηροπούλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο τους στις 9/9/23/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Stan Αντιπαριώτης- Βέρα Σωτηροπούλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο τους στις 9/9/23/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Με αφορμή την επέτειό τους, η σύζυγός του- δικηγόρος στο επάγγελμα- κοινοποίησε μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες από το party του γάμου τους, όπου είχαν τραγουδήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου και οι Alcatrash. To party είχε πραγματοποιηθεί στον Αμπελά, ενώ το μυστήριο στον Άγιο Ιωάννη Δέτη, στο Μοναστήρι. 

«Πριν από δύο χρόνια ζήσαμε το καλύτερο πάρτι της ζωής μας», έγραψε στη λεζάντα. 

Stan Αντιπαριώτης- Βέρα Σωτηροπούλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο τους στις 9/9/23/ instagram

Stan Αντιπαριώτης- Βέρα Σωτηροπούλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο τους στις 9/9/23/ instagram

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου έξι χρόνια, εκ των οποίων τα δύο παντρεμένοι. «Μια ζωή που δε θα είχα παντρευτεί τη Βέρα, θα ήταν λάθος ζωή για εμένα», είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του ο Stan στην εκπομπή The 2Νight Show, το 2023.

Stan Αντιπαριώτης- Βέρα Σωτηροπούλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο τους στις 9/9/23/ instagram

Stan Αντιπαριώτης- Βέρα Σωτηροπούλου: Στιγμιότυπο από τον γάμο τους στις 9/9/23/ instagram

Κουμπάροι στον γάμο του ζευγαριού ήταν ο στενός φίλος και συνεργάτης του Stan, Βασίλης Πέτρου και μια καλή φίλη της Βέρας Σωτηροπούλου.

Bασίλης Πέτρου - Stan Αντιπαριώτης: : Στιγμιότυπο από τον γάμο του τραγουδιστή στις 9/9/23/ instagram

Bασίλης Πέτρου - Stan Αντιπαριώτης: : Στιγμιότυπο από τον γάμο του τραγουδιστή στις 9/9/23/ instagram

Stan Αντιπαριώτης- Βέρα Σωτηροπούλου: Το φιλί των νεονύμφων στο party του γάμου τους/ instagram

Stan Αντιπαριώτης- Βέρα Σωτηροπούλου: Το φιλί των νεονύμφων στο party του γάμου τους/ instagram

To ζευγάρι ταξίδεψε το καλοκαίρι στη Βαρκελώνη ενώ την 1η Αυγούστου γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους, καθώς έχουν γεννηθεί την ίδια ημερομηνία.

Στα τέλη Ιουνίου, ο Stan επανακυκλοφόρησε το κομμάτι «Παίρνω όλη την ευθύνη», το οποίο είχε γράψει πριν από περίπου 12 χρόνια. Το κομμάτι κυκλοφόρησε με τη φωνή του Δημήτρη Καραδήμου, το 2013 και είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SΤΑΝ AΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ
 |
ΒΕΡΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
