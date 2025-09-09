Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ξεκίνησε baby swimming ο γιος της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου προσπαθεί να εντάξει νέες δραστηριότητες στο πρόγραμμα του μικρότερου γιου της, Βασίλη και όπως αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο μικρός έχει ήδη ξεκινήσει baby swimming.

Η παρουσιάστρια το απόγευμα της Δευτέρας ανήρτησε ένα insta story από την πισίνα όπου βρέθηκε για να κολυμπήσει μαζί με τον γιο της.

Η ίδια φαίνεται να το απολαμβάνει πολύ, ενώ ανυπομονεί να μεγαλώσει κι’ άλλο για να μπορούν να κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα μαζί.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπορεί να απουσιάζει από τα τηλεοπτικά δρώμενα, αφού έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια της, ωστόσο είναι πολύ ενεργή στα social media και μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της με τα δύο παιδιά της.

Η παρουσιάστρια έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Βλάσση και τον Βασίλη και έχει αφοσιωθεί πλήρως στον νέο της ρόλο, αυτόν της μαμάς.