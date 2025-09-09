Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»

Την ανάγκη του να ζητήσει συγγνώμη από μία γυναίκα που δε ζει πια, εξέφρασε δημόσια ο Γιώργος Χρανιώτης σε νέα του συνέντευξη. Ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε πως άθελά του, ίσως να συνέβαλε στον θάνατό της.

Ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε πρόσφατα στο κανάλι του Αργύρη Ζαννιά στο YouTube και αποσπάσματα της συνέντευξης ανέβηκαν στο προφίλ του στο TikTok, όπου και σχολιάστηκαν όσα είπαν από τους χρήστες.

Όταν ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν αισθάνεται ότι οφείλει μία συγγνώμη σε κάποιον άνθρωπο, τότε αναφέρθηκε σε μια πρώην συνεργάτιδά του ηθοποιό, η οποία πλέον δε βρίσκεται στη ζωή.

«Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή», εξομολογήθηκε ο κ. Χρανιώτης. Ωστόσο, δε θέλησε να αποκαλύψει παραπάνω λεπτομέρειες. Δεν ανέφερε το όνομά της ή τις συνθήκες του θανάτου της. Όσα είπε γέννησαν ερωτήματα στους χρήστες των social media για το «πώς συνέβαλε στον θάνατό της;».

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στον κόσμο, τι θα ήταν, ο Γιώργος Χρανιώτης είπε: «Δεν υπάρχει κάτι που να με πληγώνει περισσότερο από την αίσθηση της απονιάς. Οπότε, αν ένα πράγμα θα ήθελα να αλλάξω είναι να μην πεινάει κανένα παιδί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και τελευταία δεν έχω το σθένος να βλέπω παιδιά να υποφέρουν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης εξήγησε τι είναι αγάπη για εκείνον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγάπη είναι η προσφορά, η χρησιμότητα, όταν δίνω, χαρίζω, αγκαλιάζω, κλαίω, αλλά ταυτόχρονα θέλω να το κάνω κάτι αυτό το κλάμα. Νομίζω ότι αγάπη είναι μόνο το να δίνεις. Ένα σχέδιο, που θα σου δώσει την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να κάνεις τους άλλους λίγο καλύτερα. Αγάπη είναι προσφορά».

Ο Γιώργος Χρανιώτης είναι παντρεμένος με τη Γεωργία Αβασκαντήρα, με την οποία γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων το καλοκαίρι του 2016 στην Τήνο και δύο χρόνια αργότερα, το 2018, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο ίδιο νησί. Το 2020 καλωσόρισαν τον καρπό της αγάπης τους, τον γιο τους Αλέξανδρο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο στις 14 Ιουνίου 2020.

Ο Γιώργος Χρανιώτης είναι παντρεμένος με τη Γεωργία Αβασκαντήρα, με την οποία γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων το καλοκαίρι του 2016 στην Τήνο και δύο χρόνια αργότερα, το 2018, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο ίδιο νησί. Το 2020 καλωσόρισαν τον καρπό της αγάπης τους, τον γιο τους Αλέξανδρο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο στις 14 Ιουνίου 2020.