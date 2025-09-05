Όλγα Φαρμάκη: Διακοπές στο Μπαλί μαζί με τον σύντροφό της και την κόρη τους

Στα τέλη του φετινού καλοκαιριού η Όλγα Φαρμάκη, μαζί με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Σταύρο Μαντόπουλο και την κόρη τους, Μαρέττα έκαναν ένα μακρινό ταξίδι. Η ευτυχισμένη οικογένεια επισκέφτηκε την Ινδονησία και συγκεκριμένα, το πανέμορφο νησί του Μπαλί.

Η γνωστή fashion blogger, τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά τα προσωπικά της μακριά από τη δημοσιότητα και μοιράζεται μόνο όσα πράγματα θέλει η ίδια με τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Όλγα Φαρμάκη κοινοποίησε εντυπωσιακές εικόνες από το Μπαλί και όπως φαίνεται, μαζί με τον αγαπημένο της και τη μικρή τους πριγκίπισσα έζησαν ονειρεμένες στιγμές.

Δες τις φωτογραφίες

Η Μαρέττα είναι 4,5 ετών

Τον Ιανουάριο η μικρή Μαρέττα έκλεισε τα 4 της χρόνια και η μαμά της τη διοργάνωσε ένα υπέροχο πάρτι γενεθλίων.

Στιγμές από τα τέταρτα γενέθλιά της κόρης της μοιράστηκε η επιχειρηματίας στο Instagram, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τον εντυπωσιακό στολισμό με τη Μίνι Μάους κι άλλους ήρωες της Disney να έχουν την τιμητική τους.

«Δε θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο χώρο και στολισμό για το πάρτυ της Μαρέττας μας που έγινε 4! Απλα μαγικό! Ακριβώς όπως το φανταζόμουν!», σχολίασε κάτω από τις φωτογραφίες που ανήρτησε.