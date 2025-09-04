Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Σε ηλικία 91 ετών πέθανε ο Τζιόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani), που θεωρείται από τους πλέον επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και του 21ου αιώνα.

Ο κόσμος της μόδας θρηνεί τον χαμό ενός πραγματικού θρύλου, που έφυγε από τη ζωή. Ο σπουδαίος Ιταλός δημιουργός απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του στο Μιλάνο, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά. Ο σχεδιαστής είχε περιουσία ύψους 11,1 δισ. δολαρίων και ήταν στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στην Ιταλία.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τις δημόσιες εμφανίσεις λόγω προβλημάτων υγείας, γεγονός που είχε ήδη ανησυχήσει τον χώρο της μόδας, ειδικά μετά την απουσία του από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο.

Ο Αρμάνι, αποκαλούμενος «Re Giorgio» – ο Βασιλιάς της Μόδας – υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σχεδιαστές του 20ού αιώνα. Με την ανδρόγυνη αισθητική του και το διαχρονικό «power dressing» άλλαξε για πάντα την εικόνα της σύγχρονης κομψότητας. Ντύνοντας σταρ του Χόλιγουντ αλλά και χιλιάδες γυναίκες και άνδρες που ήθελαν να εκπέμπουν κύρος και στυλ, καθιέρωσε μια μινιμαλιστική αλλά απόλυτα αναγνωρίσιμη γραμμή. Παράλληλα, δημιούργησε έναν ολόκληρο επιχειρηματικό κολοσσό που εκτείνεται από ρούχα και αξεσουάρ μέχρι καλλυντικά, ξενοδοχεία και εστιατόρια, με περιουσία που εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμβολή του στη μόδα ξεπέρασε τα όρια των catwalks· υπήρξε ο άνθρωπος που μετέτρεψε το ντύσιμο σε τρόπο ζωής, που δίδαξε την αξία της απλότητας και της φινέτσας. Σχεδίασε για τον κινηματογράφο, επηρέασε γενιές σχεδιαστών και καθόρισε την εικόνα του ευρωπαϊκού στυλ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο οίκος Armani ανακοίνωσε ότι θα στηθεί λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο για να μπορέσουν φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο δημιουργό, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Με τον θάνατο του Τζιόρτζιο Αρμάνι κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της μόδας, όμως η επιρροή του θα παραμείνει ζωντανή, συνεχίζοντας να εμπνέει σχεδιαστές, καλλιτέχνες και λάτρεις της κομψότητας σε όλο τον κόσμο.