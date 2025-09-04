Βίκυ Καγιά: Στην «πρωτεύουσα της σαμπάνιας» με τσάντα Chanel

Βίκυ Καγιά: Τα instastories της από το ταξίδι της στην πρωτεύουσα της σαμπάνιας

Η Βίκυ Καγιά μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Γαλλία και συγκεκριμένα από την περιοχή της Καμπανίας (Champagne) στη βορειοανατολική Γαλλία, που είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή της αυθεντικής σαμπάνιας.

Η Βίκυ Καγιά στην πρωτεούουσα της σαμπάνιας/ instagram

Η παρουσιάστρια και μοντέλο ξεναγήθηκε στo Château και τους αμπελώνες της Moët & Chandon και απόλαυσε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας σε διάφορα είδη σαμπάνιας.

Για την εμφάνιση της επέλεξε φθινοπωρινό look σε γήινες αποχρώσεις με midi petit καρό φούστα και δερμάτινο jacket. Παρατηρήσαμε τη δερμάτινη τσάντα της σε μωβ χρώμα, του οίκου Chanel, η οποία έδινε μια ξεχωριστή «πινελιά» στο στιλ της.

Κατά την επίσκεψή της στα κτήματα της Moët & Chandon που έχουν την έδρα τους στην επαρχία Épernay, «την πρωτεύουσα της σαμπάνιας», μάζεψε σταφύλια και φωτογραφήθηκε με φόντο τους διάσημους αμπελώνες.

Ο τρύγος γίνεται κάθε Σεπτέμβριο αλλά δεν είναι ανοιχτός για το κοινό. Αν επισκεφθεί κάποιος τα κτήματα (με κράτηση), μπορεί να κάνει περίπατο στους αμπελώνες, να ξεναγηθεί στα υπόγεια κελάρια και να δοκιμάσει κάποιες ποικιλίες.

Πριν λίγες μέρες, η Βίκυ Καγιά παραβρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στο πλαίσιο λανσαρίσματος προϊόντων ομορφιάς του οίκου Armani.