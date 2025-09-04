Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»

Για την αποκάλυψη που έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα ότι απέβαλε μίλησε η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή της «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega τόνισε πως καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση της εγκυμοσύνης πριν την επιβεβαιώσει επίσημα το ζευγάρι.

«Είναι κάτι πολύ προσωπικό που επέλεξε να μοιραστεί η Αλεξάνδρα. Εγώ θα το επικροτήσω, γιατί πολλές κοπέλες μπορεί να έχουν περάσει το ίδιο και να πάρουν δύναμη από αυτό», είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε, στη συνέχεια: «Η Αλεξάνδρα, έχω να παρατηρήσω, μιλάει πιο πολύ από τον Αργυρό. Για όλα τα θέματα».

«Είναι πιο εξωστρεφής η Αλεξάνδρα. Είδες που υπήρχαν οι φήμες για εγκυμοσύνη… Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση πριν το επιβεβαιώσει το ζευγάρι, πριν αποφασίσει η γυναίκα να το πει γιατί υπάρχουν και τα απρόβλεπτα, δυστυχώς» επεσήμανε η Ανθή Βούλγαρη.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο».