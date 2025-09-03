Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της

Οι νέες φωτογραφίες από την ημέρα της βάπτισης του μικρού Βασίλη

Αργυρός - Νίκα: Oι βόλτες στα Ματογιάννια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περίπου δύο μήνες μετά τον θρησκευτικό τους γάμο στα νότια προάστια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η βάφτιση έγινε στη Μύκονο και η τελετή πραγματοποιήθηκε σε χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση και η οποία είναι η νονά του μικρού που πήρε το όνομα Βασίλης.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η αποκάλυψη για την αποβολή και οι φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου της

Στις νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram, η Αλεξάνδρα βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει ανοιχτά για την πρόσφατη αποβολή που βίωσε, γεγονός που της θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου να σε στηρίζει.

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο» έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε στο Instagram, η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος κρατούν τρυφερά από το χέρι τον μικρό τους. 

αργυρος νικα

Ο μικρός Βασίλης γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και σε λίγους μήνες θα γίνει ενός έτους. «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός για το παιδάκι του έξω από το μαιευτήριο.

