Γκόρντον Ράμσεϊ: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για τον καρκίνο του δέρματος

Βίντεο: Ο Γκόρντον Ράμσεϊ μιλά για τη σημασία της χρήσης κράνους μετά από ατύχημα με ποδήλατο/ ΕΡΤ

Ο 58χρονος διάσημος σεφ της τηλεόρασης, Γκόρντον Ράμσεϊ, έκανε γνωστό ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος.

Σε ανάρτησή του στο Instagram το περασμένο Σάββατο, έγραψε πως είναι «ευγνώμων στην ιατρική του ομάδα για την άμεση και αποτελεσματική αντίδρασή» τους, καθώς του αφαίρεσαν το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα – έναν τύπο μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος.

«Μην ξεχάσετε το αντηλιακό σας αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται για λίφτινγκ! Αν ήταν, θα ζητούσα τα λεφτά μου πίσω» έγραψε με χιούμορ. Στη φωτογραφία που μοιράστηκε, φαίνεται η πλευρά του προσώπου του με έναν επίδεσμο κάτω από το αυτί.

Tι είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (ή καρκίνωμα βασικών κυττάρων, στα αγγλικά Basal Cell Carcinoma – BCC) είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου του δέρματος. Αν και ονομάζεται «καρκίνος», στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρείται λιγότερο επικίνδυνος σε σχέση με άλλες μορφές καρκίνου, επειδή συνήθως αναπτύσσεται αργά και σπάνια δίνει μεταστάσεις.