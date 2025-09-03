Ιωάννα Τούνη: Πήγαν για πρόβα νυφικού με την κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να γίνει κουμπάρα στον γάμο της κολλητής της, Στέλλας Πάσσαρη!

Οι δυο φίλες εκτός από κολλητές είναι και συνέταιροι στην εταιρία με ρούχα που έχουν φτιάξει στη Θεσσαλονίκη.

Η Στέλλα Πάσσαρη που είναι κι εκείνη Influencer και επιχειρηματίας δέχτηκε πρόταση γάμου πριν μερικές ημέρες από τον σύντροφό της, ο οποίος αποφάσισε να την κάνει σε θερινό σινεμά!

Έτσι ο γάμος θα γίνει σύντομα μέσα στο 2025 και οι ετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει!

«Δεν είμαι έγκυος να πούμε, για αυτό λέω να τον κάνω πιο γρήγορα για να περάσουμε καλά στον γάμο να πιούμε στο γλέντι, στο bachelor κλπ.» ξεκαθάρισε η Στέλλα στο TikTok.

Χθες οι δυο κουμπάρες μαζί με την τρίτη κολλητή τους πήγαν για την πρώτη πρόβα νυφικού και η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο μέσα από το ατελιέ.

Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα Instagram Stories της, οι γαμήλιες προετοιμασίες ξεκίνησαν και επίσημα χθες, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. Η Στέλα Πάσσαρη μαζί με τις κολλητές της πήγε για πρόβα νυφικού, με την ίδια να ανυπομονεί να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Η γνωστή Influencer μοιράστηκε στιγμές από τις γαμήλιες προετοιμασίες μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram, γεμάτες χαμόγελα, συγκίνηση και girly διάθεση.

Με τον ενθουσιασμό της να είναι διάχυτος, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε backstage στιγμιότυπα από τις πρόβες νυφικού, το στολισμό και τις τρυφερές συζητήσεις με τη μέλλουσα νύφη.