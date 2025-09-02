Καλλιστώ Βαρδή: Το συγκινητικό μήνυμα για τον πατέρα της Αντώνη Βαρδή

Γιάννης Βαρδής: «Θα ήταν ωραίο να γινόταν ταινία η ζωή του πατέρα μου, αλλά δεν υπάρχει τέτοια πρόταση» / Βίντεο Mega

Η Καλλιστώ Βαρδή έπειτα από 11 χρόνια απουσίας του Αντώνη Βαρδή, δείχνει ότι δεν έχει ακόμα ξεπεράσει τον χαμό του πατέρα της.

Ο Αντώνης Βαρδής «έφυγε» από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ο χαμός του βύθισε στη θλίψη τους οικείους του, καθώς και όλο τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Αδερφή του Γιάννη Βαρδή, Καλλιστώ, έπειτα από 11 χρόνια αναπολεί τις στιγμές με τον αγαπημένο της μπαμπά, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του Αντώνη Βαρδή και γράφοντας το πιο συγκινητικό σχόλιο:

«2/9/2014… Οπως το νούμερο στο μπλουζάκι που σου είχα φέρει απο Αμερική..Σαν σήμερα ξεκουράστηκες, βιαζόσουν βλέπεις να φύγεις, δεν ήθελες άλλο, θύμωνες που σε κρατούσαμε..δεν μπορούσες πια να παίζεις την κιθάρα σου, ουτε να σφυρίζεις..και έτσι μας πήραν ξημερώματα πως έφυγες μόνος… να μην είμαστε εκεί και σε εμποδίσουμε..»

«Για καποιον λόγο 11 χρόνια μετά και δεν μπορώ να το ξεπεράσω, ο πόνος βουβός πλέον μαζι και με άλλες απώλειες που πονούν… Πόσα θα ήθελα να μοιραστώ μαζι σου και άλλα τοσα να ζήσω μαζι σου… Μπαμπά μου, όμορφε συγνώμη για τις φορές που δεν ήμουν εκει.. που δεν είπε κανείς πρώτος το σ´αγαπώ.. #antonisvardis❤️»